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18.09.2019 01:00
Рубрика: Спорт

Зрители в Дортмунде увидели Месси, но не голы

Текст: Максим Домчев
В матче группы F Лиги чемпионов "Боруссия" и "Барселона" не смогли открыть счет. В составе каталонцев впервые в нынешнем сезоне на поле вышел Лионель Месси.
Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Стартовый тур в этой группе удивил слабой результативностью. Команды забили всего два мяча, и это произошло в ничейном поединке между "Славией" и "Интером". А приверженцы яркой атакующей игры из Дортмунда и Барселоны зрителей не порадовали.

Фото: REUTERS/Ciro De Luca
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Но главным событием встречи стал выход не поле Лионеля Месси. Он на 59-й минуте заменил юное дарование Ансумане Фати. Для капитана каталонцев это первый матч в новом сезоне. Месси наконец-то восстановился после травмы, которую получил на первой же тренировке после отпуска. Но и выход одного из лучших игроков планеты не помог "Барселоне" забить.

Впрочем, и за ничью они должны благодарить своего вратаря Марка-Андре тер Штегена. На 57-й минуте он отразил пенальти, который исполнял его партнер по сборной Германии Марко Ройс. Удар был нанесен точно в нижний угол, но вратарь каталонцев в кошачьем броске сумел парировать мяч.

Таким образом, после первого игрового дня "Интер", "Славия", "Боруссия" и "Барселона" набрали по одному очку. И все самое интересное в этой группе еще впереди.

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