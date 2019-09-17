90 + 4
Матч закончен
На славу матч удался! Хоть без голов, но ни секунды скучно не было! "Дортмунд" после перерыва втоптал "Барселону" в газон. Выручил тер Штеген, затащивший пенальти от Ройса, а потом еще пару ударов в упор от товарища по сборной Германии. А в концовке чуть Месси не забил. Теперь через пару недель "Барсе" играть с "Интером", а "Боруссии" со "Славией". Пока у всех команд по одному очку. Спокойной ночи!
90 + 3
Опасный момент
Не согласились на ничью! Дилейни за секунды до финала блокирует расстрельный удар Месси! Во дела
90 + 1
Согласились все на ничью
90
Три минуты добавлено. Дортмунд подал угловой, завершившийся гандболом со стороны Дилейни
88
Тер Штеген своевременно вышел на перехват. Тер Штеген сегодня лучший в составе "Барселоны". Тут двух мнений быть не может
87
Замена
Пако Алькасеру не удалось забить бывшей команде. Может получится у Якоба Брюн-Ларсена
85
"Боруссия" на несколько минут застряла на своей половине
84
Дилейни не купился на замах Месси. Но хотя бы мяч удалось сохранить
83
В этой группе ранее "Интер" дома кое-как спасся от позора, сравняв в добавленное время счет с пражской "Славией". Антонио Конте снова красавчик в Лиге чемпионов
82
Серхи Роберто на правом фланге не поспел к мячу. Неудачный пас был
80
Трио Суарес - Месси - Гризманн сегодня впервые предстает перед нами. Ничего интересного. Пока
79
"Барселоне" бы подержать мяч
78
Опасный момент
Дважды Ройс в ближнем бою не переигрывает тер-Штегена!! Вратарь справился и с первым удара после прострела Брандта, и с добиванием. Центр обороны занимался непонятно чем, оставляя вратаря на растерзание Ройсу
77
Опасный момент
Брандт заряжает в перекладину! Вот тут у тер Штегена шансов не было и близко. Отскочила "Барса"
75
Опасный момент
Ройс в небеса отправляет мяч с линии вратарской! Алькасер пропустил прострел на Ройса, чем смутил партнера
73
Замена
Брандт появился вместо Азара
72
Хуммельс встал на пути у Месси
71
Опасный момент
Алькасер не подстроился под прострел Азара, мяч совсем не туда полетел после удара экс-игрока "Барселоны"
70
Желтая карточка
Ракитич предупрежден не столько за игру рукой, сколько за очень наглую игру рукой прямо на глазах арбитра
68
С выходом Месси "Барса" пока в меньшинстве. Именно так. В обороне Лионель как обычно не отрабатывает, а формы не хватает, чтобы вытворять то, к чему Месси всех приучил
66
Не может Дортмунд навесить так, чтобы через Пике мячик перекинуть
65
Пике хозяйничает на угловом, у Витселя ни шанса не было добраться до мяча
64
Опасный момент
Семеду задержался в атаке, из последних сил бежал на перехват Ройса. Так и не добежал. Ройс пробил в ближний угол, где мяч достал тер Штеген
62
Гризманн опасно катился под Санчо. Хорошо, что не попал. Попахивало удалением, попади француз по ногам
60
Замена
Уходит и лучший опорный защитник планеты. Вместо Бускетса Ракитич
59
Замена
Пошла жара! Месси вышел, ушел Фати
57
Пенальти
Марк-Андре тер Штеген берет удар Ройса! Убийственная хладнокровность! Мало того, что отбил, так еще и не дал добить. Намертво забрал мяч. И не сказать, что Ройс плохо пробил! Тер Штеген шикарен!
56
Желтая карточка
Семеду карточка за такие дела. Нечего фолить в штрафной
55
Пенальти
Семеду наступил на ногу Санчо в штрафной
54
Стадион разочарованно выдохнул после промаха Хуммельса. Однако попади мяч в сетку, гол все равно бы отменили из-за офсайда Хуммельса
53
Артур прихватил руками Дилейни
52
Опасный момент
Сейчас было гораздо опаснее - Алькасер чуть не дотянулся до подачи Азара
51
Алькасер взялся бить и зарядил в стенку. Такой момент загубил
49
Желтая карточка
Пике привозит неприятный штрафной фолом в двух десятках метров от своих ворот
48
Опасный момент
Суарес разобрался с Аканджи и с острого угла мощно бил в ближний угол! Бюрки реагирует
47
Желтая карточка
Торган Азар прихватил за футболку Серхи Роберто
46
Хакими подает в штрафную прямо на ногу Пике
45 + 3
Перерыв
Окончен первый тайм. "Барселона" выглядит, конечно, поувереннее оппонента. Больше держит мяч, старается менять направления атаки. Не хватает обострения в последней фазе. Ждем Месси хотя бы на полчасика
45 + 2
Опасный момент
Гризманн с ближней штанги скидывал дальше во вратарскую мяч, там Хуммельс снова все чистит
45 + 1
Артур в очередной раз побрел подавать угловой
44
Сумбур после подачи Артура. В итоге Витсель вынес мяч куда подальше
43
Фати смело пошел на двоих и получил по ногам.
42
Ближе к концовке совсем бросила "Барса" атаковать
40
Замена
Травмированного Альбу все-таки сняли с игры. Серхи Роберто вышел
39
Опасный момент
Ну и вот Лангле ошибся. Ройс обокрал защитника и покатил мяч на свободного Санчо - тот с хода решил пробить и угодил на трибуны
38
Испанцы стараются руководствоваться принципом "пока мяч у нас, нам не забьют"
37
Маловато разнообразия в атаке "Барселоны". Гризманн и Суарес первые 20 минут держали в напряжении защиту хозяев, потом слегка ушли в тень. Гостям не хватает известно кого
36
Опасный момент
Бюрки неудачно сыграл на выходе, выбил мяч прямо на ногу Фати. Тот бил по пустым воротам и угодил в стоявшего до конца Марко Ройса
34
Вернулся Альба. Но сильно хромает. А пока его не было, "Барселона" штрафной заработала
33
Жорди Альба на газоне, получил повреждение в безобидной ситуации
32
Аканджи за гранью наглости сыграл в своей штрафной, обманув двоих соперников пасом пяткой
30
Хакими плохо пробил в ближний угол
29
Хуммельс выносит из штрафной передачу низом от Жорди Альбы
27
Опасный момент
Хуммельс головой подрезал подачу Ройса в ближний угол! Чуть выше перекладины
26
Санчо получил болезненный удар по ногам от Семеду. Штрафной с фланга подаст "Боруссия"
25
Опасный момент
Прошел пас Азара на Ройса между Пике и Семеду! Ройс пробил в касание, но спас вышедший из ворот и сокративший угол обстрела тер Штеген
24
Гризманн фолит на Хакими. Француз не самым осмысленным образом в обороне играет
22
Опасный момент
Хуммельс в подкате прерывает пас Семеду на выход Фати один на один с вратарем
21
Дилейни вынужден назад играть. Не дает "Барселона" начать атаку, нет вариантов
20
Странно разыграла "Барселона" угловой - Хакими и Азар побежали в контратаку. Семеду успел вернуться
19
Витсель отрабатывает в обороне против Гризманна, угловой будет
18
Опасный момент
Никак не начать. Испанцы перехватили мяч, наступление пошло через фланг - Гризманн навесил в центр штрафной, и лишь Хуммельс спас "Боруссию", опередив Суареса
17
"Барселона" пришла в себя. Теперь Дортмунд думает, как начать атаку
16
Альба мастерски накрыл Ройса, а дальше Лангле расправился с попытками Хакими зацепиться за мяч
14
Желтая карточка
Дилейни не успел к мячу и въехал в голень Бускетсу
13
Опасный момент
Пике после углового скидывал мяч на дальнюю штангу Лангле - тот немного не успел
12
Опасный момент
Хуммельс выставил ногу под удар Гризманна. Француз получил обратный пас от Суареса и в касание бил с линии штрафной
11
Стараются гости отвести игру подальше от своих ворот
10
Дортмунд своим прессингом мгновенно накрывает защитников "Барсы"
9
Опасный момент
Гризманн оказался на позиции последнего защитника и страшно ошибся, подарив мяч Алькасеру. Видимо, Алькасер так растерялся, что не смог акцентированно ударить
8
Фати не хватает физической мощи. Особенно на фоне Матса Хуммельса
7
Суаресу не позволили пробить в касание с паса Гризманна, мгновенно немцы накрывают испанскую атаку
6
Альба накрыл передачу Ройса на Торгана Азара
5
Санчо уперся в Семеду, вторым темпом Алькасер навесил во вратарскую, где хозяев оттеснили от мяча
3
Томас Дилейни дал представление 16-летнему Фати о том, что такое Лига чемпионов. Фати на газоне, свистка нет, была игра плечом в плечо
2
Фати неточно покатил в центр штрафной на Суареса, перехват "Боруссии"
1
Сумасшедший свист обрушился на каталонцев. Которые, как мы помним, на выезде любят много пропускать и мало забивать
0
Погнали! "Барса" начала
0
80-тысячный "Сигнал Идуна Парк" как обычно переполнен
0
Состав "Барсы". Впервые в этом сезоне Месси в заявке на официальный матч
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Добрый вечер! Продолжаем следить за первым туром Лиги чемпионов. Дебют "Зенита" состоялся. Теперь на очереди самый интересный матч вечера - "Боруссия" против "Барселоны"