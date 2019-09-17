90 + 4 Матч закончен На славу матч удался! Хоть без голов, но ни секунды скучно не было! "Дортмунд" после перерыва втоптал "Барселону" в газон. Выручил тер Штеген, затащивший пенальти от Ройса, а потом еще пару ударов в упор от товарища по сборной Германии. А в концовке чуть Месси не забил. Теперь через пару недель "Барсе" играть с "Интером", а "Боруссии" со "Славией". Пока у всех команд по одному очку. Спокойной ночи!

90 + 3 Опасный момент Не согласились на ничью! Дилейни за секунды до финала блокирует расстрельный удар Месси! Во дела

90 + 1 Согласились все на ничью

90 Три минуты добавлено. Дортмунд подал угловой, завершившийся гандболом со стороны Дилейни

88 Тер Штеген своевременно вышел на перехват. Тер Штеген сегодня лучший в составе "Барселоны". Тут двух мнений быть не может

87 Замена Пако Алькасеру не удалось забить бывшей команде. Может получится у Якоба Брюн-Ларсена

85 "Боруссия" на несколько минут застряла на своей половине

84 Дилейни не купился на замах Месси. Но хотя бы мяч удалось сохранить

83 В этой группе ранее "Интер" дома кое-как спасся от позора, сравняв в добавленное время счет с пражской "Славией". Антонио Конте снова красавчик в Лиге чемпионов

82 Серхи Роберто на правом фланге не поспел к мячу. Неудачный пас был

80 Трио Суарес - Месси - Гризманн сегодня впервые предстает перед нами. Ничего интересного. Пока

79 "Барселоне" бы подержать мяч

78 Опасный момент Дважды Ройс в ближнем бою не переигрывает тер-Штегена!! Вратарь справился и с первым удара после прострела Брандта, и с добиванием. Центр обороны занимался непонятно чем, оставляя вратаря на растерзание Ройсу

77 Опасный момент Брандт заряжает в перекладину! Вот тут у тер Штегена шансов не было и близко. Отскочила "Барса"

75 Опасный момент Ройс в небеса отправляет мяч с линии вратарской! Алькасер пропустил прострел на Ройса, чем смутил партнера

73 Замена Брандт появился вместо Азара

72 Хуммельс встал на пути у Месси

71 Опасный момент Алькасер не подстроился под прострел Азара, мяч совсем не туда полетел после удара экс-игрока "Барселоны"

70 Желтая карточка Ракитич предупрежден не столько за игру рукой, сколько за очень наглую игру рукой прямо на глазах арбитра

68 С выходом Месси "Барса" пока в меньшинстве. Именно так. В обороне Лионель как обычно не отрабатывает, а формы не хватает, чтобы вытворять то, к чему Месси всех приучил

66 Не может Дортмунд навесить так, чтобы через Пике мячик перекинуть

65 Пике хозяйничает на угловом, у Витселя ни шанса не было добраться до мяча

64 Опасный момент Семеду задержался в атаке, из последних сил бежал на перехват Ройса. Так и не добежал. Ройс пробил в ближний угол, где мяч достал тер Штеген

62 Гризманн опасно катился под Санчо. Хорошо, что не попал. Попахивало удалением, попади француз по ногам

60 Замена Уходит и лучший опорный защитник планеты. Вместо Бускетса Ракитич

59 Замена Пошла жара! Месси вышел, ушел Фати

57 Пенальти Марк-Андре тер Штеген берет удар Ройса! Убийственная хладнокровность! Мало того, что отбил, так еще и не дал добить. Намертво забрал мяч. И не сказать, что Ройс плохо пробил! Тер Штеген шикарен!

56 Желтая карточка Семеду карточка за такие дела. Нечего фолить в штрафной

55 Пенальти Семеду наступил на ногу Санчо в штрафной

54 Стадион разочарованно выдохнул после промаха Хуммельса. Однако попади мяч в сетку, гол все равно бы отменили из-за офсайда Хуммельса

53 Артур прихватил руками Дилейни

52 Опасный момент Сейчас было гораздо опаснее - Алькасер чуть не дотянулся до подачи Азара

51 Алькасер взялся бить и зарядил в стенку. Такой момент загубил

49 Желтая карточка Пике привозит неприятный штрафной фолом в двух десятках метров от своих ворот

48 Опасный момент Суарес разобрался с Аканджи и с острого угла мощно бил в ближний угол! Бюрки реагирует

47 Желтая карточка Торган Азар прихватил за футболку Серхи Роберто

46 Хакими подает в штрафную прямо на ногу Пике

45 Второй тайм подоспел

45 + 3 Перерыв Окончен первый тайм. "Барселона" выглядит, конечно, поувереннее оппонента. Больше держит мяч, старается менять направления атаки. Не хватает обострения в последней фазе. Ждем Месси хотя бы на полчасика

45 + 2 Опасный момент Гризманн с ближней штанги скидывал дальше во вратарскую мяч, там Хуммельс снова все чистит

45 + 1 Артур в очередной раз побрел подавать угловой

44 Сумбур после подачи Артура. В итоге Витсель вынес мяч куда подальше

43 Фати смело пошел на двоих и получил по ногам.

42 Ближе к концовке совсем бросила "Барса" атаковать

40 Замена Травмированного Альбу все-таки сняли с игры. Серхи Роберто вышел

39 Опасный момент Ну и вот Лангле ошибся. Ройс обокрал защитника и покатил мяч на свободного Санчо - тот с хода решил пробить и угодил на трибуны

38 Испанцы стараются руководствоваться принципом "пока мяч у нас, нам не забьют"

37 Маловато разнообразия в атаке "Барселоны". Гризманн и Суарес первые 20 минут держали в напряжении защиту хозяев, потом слегка ушли в тень. Гостям не хватает известно кого

36 Опасный момент Бюрки неудачно сыграл на выходе, выбил мяч прямо на ногу Фати. Тот бил по пустым воротам и угодил в стоявшего до конца Марко Ройса

34 Вернулся Альба. Но сильно хромает. А пока его не было, "Барселона" штрафной заработала

33 Жорди Альба на газоне, получил повреждение в безобидной ситуации

32 Аканджи за гранью наглости сыграл в своей штрафной, обманув двоих соперников пасом пяткой

30 Хакими плохо пробил в ближний угол

29 Хуммельс выносит из штрафной передачу низом от Жорди Альбы

27 Опасный момент Хуммельс головой подрезал подачу Ройса в ближний угол! Чуть выше перекладины

26 Санчо получил болезненный удар по ногам от Семеду. Штрафной с фланга подаст "Боруссия"

25 Опасный момент Прошел пас Азара на Ройса между Пике и Семеду! Ройс пробил в касание, но спас вышедший из ворот и сокративший угол обстрела тер Штеген

24 Гризманн фолит на Хакими. Француз не самым осмысленным образом в обороне играет

22 Опасный момент Хуммельс в подкате прерывает пас Семеду на выход Фати один на один с вратарем

21 Дилейни вынужден назад играть. Не дает "Барселона" начать атаку, нет вариантов

20 Странно разыграла "Барселона" угловой - Хакими и Азар побежали в контратаку. Семеду успел вернуться

19 Витсель отрабатывает в обороне против Гризманна, угловой будет

18 Опасный момент Никак не начать. Испанцы перехватили мяч, наступление пошло через фланг - Гризманн навесил в центр штрафной, и лишь Хуммельс спас "Боруссию", опередив Суареса

17 "Барселона" пришла в себя. Теперь Дортмунд думает, как начать атаку

16 Альба мастерски накрыл Ройса, а дальше Лангле расправился с попытками Хакими зацепиться за мяч

14 Желтая карточка Дилейни не успел к мячу и въехал в голень Бускетсу

13 Опасный момент Пике после углового скидывал мяч на дальнюю штангу Лангле - тот немного не успел

12 Опасный момент Хуммельс выставил ногу под удар Гризманна. Француз получил обратный пас от Суареса и в касание бил с линии штрафной

11 Стараются гости отвести игру подальше от своих ворот

10 Дортмунд своим прессингом мгновенно накрывает защитников "Барсы"

9 Опасный момент Гризманн оказался на позиции последнего защитника и страшно ошибся, подарив мяч Алькасеру. Видимо, Алькасер так растерялся, что не смог акцентированно ударить

8 Фати не хватает физической мощи. Особенно на фоне Матса Хуммельса

7 Суаресу не позволили пробить в касание с паса Гризманна, мгновенно немцы накрывают испанскую атаку

6 Альба накрыл передачу Ройса на Торгана Азара

5 Санчо уперся в Семеду, вторым темпом Алькасер навесил во вратарскую, где хозяев оттеснили от мяча

3 Томас Дилейни дал представление 16-летнему Фати о том, что такое Лига чемпионов. Фати на газоне, свистка нет, была игра плечом в плечо

2 Фати неточно покатил в центр штрафной на Суареса, перехват "Боруссии"

1 Сумасшедший свист обрушился на каталонцев. Которые, как мы помним, на выезде любят много пропускать и мало забивать

0 Погнали! "Барса" начала

0 80-тысячный "Сигнал Идуна Парк" как обычно переполнен

0 ? Die Bank: Hupe - Zagadou, Dahoud, Götze, Brandt, Weigl, Bruun Larsen #BVBBARCA — Borussia Dortmund (@BVB) September 17, 2019 Состав "Боруссии"

0 ?? Barça XI#BVBBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 17, 2019 Состав "Барсы". Впервые в этом сезоне Месси в заявке на официальный матч