Актеру Павлу Устинову изменят меру пресечения

Общественный резонанс вокруг приговора бывшему росгвардейцу и начинающему актеру Павлу Устинову, осужденному к 3,5 года колонии за вывих плеча, полученный бойцом Росгвардии при его задержании, не остался не замеченным. В четверг стало известно, что представители Генпрокуратуры намерены ходатайствовать об изменении ему меры пресечения.

Как сообщил "Интерфаксу" ставший вчера защитником Устинова адвокат Анатолий Кучерена, надзорное ведомство направило в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову до рассмотрения апелляции на его приговор.

Информацию о ходатайстве уже подтвердила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Напомним, в понедельник к трем с половиной годам колонии общего режима был приговорен участник несанкционированной акции - начинающий актер Павел Устинов. Ему вменили сопротивление при задержании, в результате которого один из росгвардейцев получил вывих плеча.

После приговора за Устинова стали массово заступаться известные актеры, музыканты и даже политики. Их возмутило, что суд не принял во внимание при вынесении приговора видеозапись, на которой видно, что Устинов не оказывал особого сопротивления и не вел себя, по их мнению, неправомерно, а просто стоял на Пушкинской площади и разговаривал по телефону.

Добавим, что днем ранее из-под стражи был выпущен программист Айдар Губайдуллин, который также был участником несанкционированной акции в конце лета.