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19.09.2019 11:28
Рубрика: Происшествия

Актеру Павлу Устинову изменят меру пресечения

Текст: Иван Петров

Общественный резонанс вокруг приговора бывшему росгвардейцу и начинающему актеру Павлу Устинову, осужденному к 3,5 года колонии за вывих плеча, полученный бойцом Росгвардии при его задержании, не остался не замеченным. В четверг стало известно, что представители Генпрокуратуры намерены ходатайствовать об изменении ему меры пресечения.

Татьяна Москалькова запросила материалы по делу Павла Устинова

Как сообщил "Интерфаксу" ставший вчера защитником Устинова адвокат Анатолий Кучерена, надзорное ведомство направило в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову до рассмотрения апелляции на его приговор.

Информацию о ходатайстве уже подтвердила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Напомним, в понедельник к трем с половиной годам колонии общего режима был приговорен участник несанкционированной акции - начинающий актер Павел Устинов. Ему вменили сопротивление при задержании, в результате которого один из росгвардейцев получил вывих плеча.

После приговора за Устинова стали массово заступаться известные актеры, музыканты и даже политики. Их возмутило, что суд не принял во внимание при вынесении приговора видеозапись, на которой видно, что Устинов не оказывал особого сопротивления и не вел себя, по их мнению, неправомерно, а просто стоял на Пушкинской площади и разговаривал по телефону.

Добавим, что днем ранее из-под стражи был выпущен программист Айдар Губайдуллин, который также был участником несанкционированной акции в конце лета.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Генпрокуратура
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