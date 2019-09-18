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18.09.2019 12:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из-под стражи выпущен программист, бросивший бутылку в росгвардейца

Текст: Иван Петров
Мещанский районный суд Москвы в среду на заседании постановил вернуть в прокуратуру уголовное дело, возбужденное в отношении программиста Айдара Губайдуллина - участника несогласованной с властями акции. Молодому человеку ранее было предъявлено обвинение по статье о применении не опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

По версии следствия и согласно обвинительному заключению, Губайдуллин, "желая применить насилие к исполнителю власти, умышленно бросил пластиковую бутылку с неустановленной жидкостью в сторону сотрудника правоохранительного органа". Мужчина вину не признал.

Сегодня в начале судебного заседания гособвинитель заявил два ходатайства. Первое - о возврате дела в прокуратуру на доследование, а второе - об изменении меры пресечения подсудимому с заключения под стражу на подписку о невыезде​​​. Оба ходатайства суд удовлетворил, после чего Айдара Губайдулина освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Фото: iStock
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Ранее сообщалось, что одним из оснований для ареста выпускника МФТИ Губайдулина стала фотография, на которой запечатлено, как он замахивается пластиковой бутылкой на сотрудника Росгвардии.

Напомним, в начале текущей недели к трем с половиной годам колонии был приговорен другой участник несанкционированной акции - начинающий актер Павел Устинов. Ему вменили сопротивление при задержании, в результате которого один из росгвардейцев получил вывих плеча.

Уже после приговора за Устинова стали массово заступаться известные актеры, музыканты и даже политики. Их возмутило, что суд не принял во внимание при вынесении приговора видеозапись, на которой видно, что Устинов не оказывал особого сопротивления и не вел себя неправомерно, а просто стоял на Пушкинской площади и разговаривал по телефону.

Ранее столичные суды уже приговорили к реальным срокам пятерых участников прошедших в конце лета в Москве несанкционированных акций. За нападения на силовиков Евгений Коваленко получил 3,5 года, Иван Подкопаев и Кирилл Жуков - по три года, Данила Беглец - два года.

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