Болельщики "Реала" потребовали отставки Зидана после поражения от "ПСЖ"

Гостевое поражение "Реала" от французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:3 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов вызвало бурю недовольства со стороны поклонников мадридского клуба. Болельщики призвали отправить главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана в отставку.

Фанатов "Реала" потрясло даже не само крупное поражение, а то, как играла их команда: "сливочные" не нанесли ни одного удара в створ ворот "ПСЖ". По данным испанских газет, подобного с мадридцами не происходило на протяжении 578 матчей.

Британское издание Sun приводит некоторые из цитат поклонников "Реала" в социальных сетях.

"Зидан - мошенник и был успешен только благодаря Роналду", - утверждает один из болельщиков.

"Если у Зидана есть хоть немного разума, то он должен зайти в свой профиль в LinkedIn и указать там, что открыт для новых предложений о работе", - написал другой.

"Как можно потратить 500 миллионов на трансферы летом и при этом играть так отвратительно?" - спросил третий. И тут же вынес вердикт: "Уволен".