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19.09.2019 00:05
Рубрика: Спорт

"Локомотив" обыграл в гостях "Байер" в Лиге чемпионов

Текст: Илья Соболев
"Локомотив" с победы стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре "железнодорожники" на выезде одолели немецкий "Байер" - 2:1.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Москвичи приехали в Леверкузен с колоссальными кадровыми проблемами. Команда разом потеряла двух своих главных созидателей, братьев Алексея и Антона Миранчуков. Особенно серьезны дела у Антона, которому на днях сделали операцию на голеностопе. Не попал в заявку и защитник Соломон Кверквелия. Также под вопросом было участие в матче немца Бенедикта Хеведеса, разбившего голову в матче Премьер-лиги с "Сочи", но защитник вышел с заклеенным лбом. По иронии судьбы, он едва не стал антигероем встречи.

В отличие от "Локо", хозяева выставили боевой состав. И сразу же пошли в атаку, желая реабилитироваться за разгромное поражение от дортмундской "Боруссии" (0:4) во внутреннем чемпионате. Но счет открыли гости. На 16-й минуте новобранец москвичей Жоау Мариу выдал филигранный пас на Гжегожа Крыховяка, и тот, уйдя от столкновения с находившимся в офсайде Федором Смоловым, четко положил мяч в дальний угол - 1:0.

Фото: РИА Новости.
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Лидерством в счете подопечные Юрия Семина наслаждались недолго. На 25-й минуте очередная атака "Байера" завершилась ударом Чарлеса Арангиса: возможно Гилерме и сумел бы спасти свою команду, но подставленная нога Хеведеса лишила голкипера "Локо" шансов достать мяч - 1:1.

Пропустив, "железнодорожники" и не думали киснуть. Наоборот, гости выглядели очень бодро, раз за разом с помощью прессинга заставляя ошибаться соперника. На 37-й минуте очередной огрех "Байера" стал результативным. Голкипер леверкузенцев выбил мяч прямо на Дмитрия Баринова, который в касание метров с 35 отправил мяч в ворота - 2:1!

Во втором тайме "Байер" с каждой минутой методично наращивал давление, но "Локо" уверенно отбивал все наскоки. Правда, в последнюю четверть часа гости почти перестали переходить на чужую половину поля. В самой концовке проявил себя Гилерме, совершивший двойной сэйв после удара Надима Амири. В итоге - несколько неожиданная победа российского клуба.

Она, к слову, позволила ему возглавить группу "D", поскольку две другие команды квартета испанский "Атлетико" и итальянский "Ювентус" сыграли в Мадриде вничью - 2:2. Здесь все мячи были забиты во втором тайме. На 48-й минуте отличился колумбийский хавбек гостей Хуан Куадрадо, а на 65-й преимущество "Юве" удвоил француз Блез Матюиди. Однако в оставшееся время "матрасники", как еще называют "Атлетико", сумели спастись. На 70-й минуте Стефан Савич размочил счет, а на 90-й Эктор Эррера добыл для хозяев ничью - 2:2.

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Реал"
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