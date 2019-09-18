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Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Атлетико" - "Ювентус"

Текст: Никита Лашкул

Главные претенденты на выход в плей-офф Лиги чемпионов из группы D, а заодно и соперники московского "Локомотива", мадридский "Атлетико" и "Ювентус", начнут свое выступление с очной встречи в Испании.

Полгода назад эти команды провели два матча в рамках 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги. Игра в Мадриде осталась за хозяевами со счетом 2:0. Безволие "Ювентуса" тогда удивило - при Массимилиано Аллегри чемпион Италии, бывало, играл невзрачно, но не настолько, чтобы шансов перед ответной встречей почти не было. Даже 0:3 дома "Реала" выглядели не так кошмарно. Впрочем, в ответном матче команды поменялись ролями, и уже "Атлетико" вжался в собственные ворота, не помышляя об атаке. Итогом стал хет-трик Роналду и проход "Ювентуса" в четвертьфинал. Сегодня статус матча будет пониже, но все равно на своем поле "Атлетико" не станет отсиживаться в обороне.

Фото: РИА Новости
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За те полгода, что прошли с момента двухматчевого противостояния, в "Ювентусе" сменился тренер. Вместо уволенного Аллегри теперь Сарри. По замыслу руководства такая перестановка должна повысить зрелищность игры в атаке. Что ж, пока "Ювентус" впервые за полтора года потеснили с первого места в национальном чемпионате, а выезд в Испанию станет первой по-настоящему серьезной проверкой для обновленного гранда.

"Атлетико" тоже изменился. Диего Симеоне остался у руля команды, хотя каждый год появляются слухи о его уходе то в сборную Аргентины, то в "Интер", то в чемпионат Англии. А вот состав поменялся если не кардинально, то очень значительно. Во-первых, ушли многолетние лидеры обороны - Диего Годин теперь в "Интере", Лукас Эрнандес - в "Баварии", Хуанфран и Филипе Луис отправились в первенство Бразилии. Во-вторых, закончилась двухлетняя мыльная опера с Антуаном Гризманном. Француз отправился в "Барселону".

На замену ушедшим взяли таких людей, как, например, Киран Триппьер из "Тоттенхэма". Ну а самым весомым приобретением "Атлетико" стал Жоау Фелиш, купленный из "Бенфики" за 126 млн Евро. Вдвойне будет интересно посмотреть португальскую дуэль молодого Фелиша против опытнейшего Роналду.

"Атлетико" и "Ювентус" начнут играть в 22:00 по Москве. "РГ" проведет онлайн-трансляцию матча!

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