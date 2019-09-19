Пентагон: НАТО теряет военное превосходство над Россией

В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд, сообщает пресс-служба Пентагона.

Министры обороны стран Североатлантического альянса признали Россию конкурентом в военной сфере, а преимущества НАТО перед Москвой сошли на нет, подчеркнул генерал. Все это вынудило глав оборонных ведомств принять в мае новую стратегию альянса.

Данфорд также отметил, что на прошедшей в сентябре встрече министров обороны стран НАТО обсуждалась общая концепция альянса по обороне и сдерживанию. "Мы вносим согласованность в планирование внутри НАТО и предпринимаем совместные усилия для наращивания военного потенциала", - цитирует генерала ТАСС.

В мае военный комитет НАТО принял новую стратегию альянса, положения которой не раскрывают. Сообщалось лишь, что стратегия направлена на адаптацию альянса ко все более сложным вызовам безопасности.

Напомним, ранее Данфорд выступил с заявлением, в котором назвал главных противников США в космосе. По его мнению, это Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Космос - это зона соперничества, убежден Данфорд, а названные страны развили потенциал, который угрожает США.