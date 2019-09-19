Московский "Локомотив" стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов с победы. "Железнодорожники" довольно неожиданно обыграли на выезде немецкий "Байер" - 2:1.

Когда волею жребия в соперники "Локомотиву" достались "Ювентус", "Атлетико" и "Байер", многие эксперты предположили, что российскому клубу светит максимум борьба за третье место. И то с оговорками. Все-таки свежи воспоминания о прошлогодних результатах москвичей в Лиге чемпионов, когда они даже в более слабой группе умудрились набрать лишь три очка и остаться весной без еврокубков.

В матче с "Байером" Дмитрий Баринов не только успешно отбирал мячи, но и забил решающий гол. Фото: РИА Новости

Однако главный тренер "красно-зеленых" Юрий Семин сейчас был уверен: его команда выступит лучше. "Мы стали опытнее. В прошлом году нам не хватило терпения и где-то удачи. Надеюсь, теперь все сложится лучше", - говорил Юрий Павлович перед вылетом в Леверкузен.

"Локомотив" прилетел в Германию без нескольких лидеров. Самые главные потери - братья Миранчуки. И если Алексей вернется в строй уже на выходных, то Антон из-за повреждения стопы пропустит как минимум месяц. Не попал в заявку Соломон Кверквелия, под вопросом было участие Бенедикта Хёведеса, разбившего голову в игре с "Сочи". Несмотря на травму, защитник вышел на поле с заклеенным лбом.

Забавно, что Хёведес едва не стал антигероем встречи с "аспириновыми", как еще называют "Байер". На 25-й минуте при счете 1:0 в пользу "Локомотива" немец отправил мяч в свои ворота. Но в конце первого тайма Дмитрий Баринов вновь вывел гостей вперед. Гол получился удивительным: выбивая мяч, вратарь "Байера" Лукаш Градецки попал в Баринова, а тот с 30 метров ювелирным ударом поразил ворота. Этот гол в итоге оказался решающим в матче.

- Это все Палыч. Он разобрал соперника, рассказал об его слабых сторонах. Здорово, что у нас есть такой тренер, - был лаконичен Баринов.

Дмитрий Баринов принес москвичам победу эффектным ударом с 30 метров

Почти все успехи "Локомотива" за последние 25-30 лет связаны с Семиным. Команда только при нем выигрывала первенство страны, участвовала в Лиге чемпионов и доходила в ней до плей-офф. А теперь вот впервые за 17 лет выиграла в выездном матче в рамках главного еврокубка. Как и сейчас, "красно-зеленых" тогда тренировал Семин.

- Конечно, я помню ту встречу с "Галатасараем" в Турции. Но к чему долго говорить о том, что было в прошлом? Меня больше интересует будущее. Сегодняшняя победа для меня важнее, - отметил Юрий Павлович.

Победа над "Байером" позволила "Локомотиву" возглавить группу "D". В параллельной встрече в Мадриде "Атлетико" сыграл вничью с "Ювентусом" (2:2).

Одна из самых громких по вывеске встреч первого тура группового этапа состоялась в Париже, где "ПСЖ" принимал "Реал".

Даже оставшись без Неймара, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани, парижане разгромили грозного соперника - 3:0. Героем вечера стал бывший полузащитник "Реала" Анхель Ди Мария, оформивший дубль.

Премьер-лига

Уже в пятницу матчем "Уфа" - "Спартак" стартует программа десятого тура Премьер-лиги.

Встреча в столице Башкортостана может стать судьбоносной для рулевого "красно-белых" Олега Кононова. Команда потерпела четыре поражения в последних пяти играх, не смогла пробиться в основную сетку Лиги Европы и опустилась на шестую строчку в чемпионате.

Заявления руководителей клуба о кредите доверия к Кононову не должны вводить в заблуждение. За последние годы "Спартак" неоднократно избавлялся от тренеров после громких поражений. Не исключено, что Кононов станет следующим специалистом в этом списке.

Главное событие тура пройдет в воскресенье: один из лидеров чемпионата "Краснодар" отправится в гости к ЦСКА. К слову, накануне эти команды провели первые встречи в Лиге Европы. "Красно-синие" в Болгарии играли с "Лудогорцем", а южане противостояли в Швейцарии "Базелю". Результаты этих матчей стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

Где будем смотреть

20 сентября, пятница, Матч Премьер

17.15 "Уфа" - "Спартак". Прямая трансляция.

21 сентября, суббота

Матч ТВ

18.55 "Тамбов" - "Ростов". Прямая трансляция.

Матч Премьер

13.55 "Ахмат" - "Крылья Советов". Прямая трансляция.

18.45 "Зенит" - "Рубин". Прямая трансляция.

22 сентября, воскресенье, Матч Премьер

11.25 "Оренбург" - "Локомотив". Прямая трансляция.

13.45 "Динамо" - "Сочи". Прямая трансляция.

16.25 "Арсенал" - "Урал". Прямая трансляция.

18.25 ЦСКА - "Краснодар". Прямая трансляция.