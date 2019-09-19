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19.09.2019 00:14
Рубрика: Спорт

"ПСЖ" разгромил "Реал" на старте Лиги чемпионов

Текст: Илья Соболев
Один из самых громких по вывеске матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов состоялся в Париже, где местный "Пари Сен- Жермен" разгромил мадридский "Реал" со счетом 3:0.
Автор двух голов в ворота "Реала" Анхель Ди Мария Фото: AP Photo/Michel Euler Автор двух голов в ворота "Реала" Анхель Ди Мария Фото: AP Photo/Michel Euler
Автор двух голов в ворота "Реала" Анхель Ди Мария Фото: AP Photo/Michel Euler

За звучной афишей игры скрывались кадровые проблемы, с которыми столкнулись обе команды. Например, "Реал" не смог рассчитывать на капитана Серхио Рамоса и хорватского маэстро Луку Модрича. А "ПСЖ" и вовсе остался без трех основных игроков атаки: Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани выбыли из-за травм, а Неймар отбывал дисквалификацию.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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В отсутствие этого трио функции главной ударной силы взвалил на себя аргентинский хавбек "ПСЖ" Анхель Ди Мария, оформивший дубль. "Реал" рассчитывал на появившегося в стартовом составе Эдена Азара, но все потуги мадридцев ничем не закончились. А в концовке Тома Менье и вовсе оформил разгром команды Зинедина Зидана.

Другой матч группы "А" между бельгийским "Брюгге" и турецким "Галатасараем" завершился вничью - 0:0.

Фото: EPA
В Европе состоялись матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов

В группе "В" английский "Тоттенхэм" в гостях не удержал победу над греческим "Олимпиакосом" - 2:2, а немецкая "Бавария", обрушив шквал атак на белградскую "Црвену Звезду", разгромила сербов - 3:0.

Один из самых неожиданных результатов был зафиксирован в квартете под литерой "С". Загребское "Динамо", из года в год фигурировавшее в Лиге чемпионов в качестве записного аутсайдера, разгромила дебютанта турнира итальянскую "Аталанту". Понятно, что Аппенины в разное время представляли клубы и с более звучными именами, но терпеть такие поражения представителю итальянского футбола не пристало. Хет-трик у победителей оформил Мислав Оршич.

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В другом матче группы "Манчестер Сити" в гостях разгромил "Шахтер" - 3:0.

Наконец, в квартете "D" российский "Локомотив" даже несмотря на отсутствие ряда ключевых игроков одолел в гостях немецкий "Байер" - 2:1, а испанский "Атлетико", уступая на своем поле туринскому "Ювентусу" 0:2, на последних минутах спас ничью - 2:2.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Пари Сен-Жермен" Спортивные организации Футбольные клубы "Реал" (Мадрид) Лига чемпионов 2019/2020
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