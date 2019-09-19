"ПСЖ" разгромил "Реал" на старте Лиги чемпионов

За звучной афишей игры скрывались кадровые проблемы, с которыми столкнулись обе команды. Например, "Реал" не смог рассчитывать на капитана Серхио Рамоса и хорватского маэстро Луку Модрича. А "ПСЖ" и вовсе остался без трех основных игроков атаки: Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани выбыли из-за травм, а Неймар отбывал дисквалификацию.

В отсутствие этого трио функции главной ударной силы взвалил на себя аргентинский хавбек "ПСЖ" Анхель Ди Мария, оформивший дубль. "Реал" рассчитывал на появившегося в стартовом составе Эдена Азара, но все потуги мадридцев ничем не закончились. А в концовке Тома Менье и вовсе оформил разгром команды Зинедина Зидана.

Другой матч группы "А" между бельгийским "Брюгге" и турецким "Галатасараем" завершился вничью - 0:0.

В группе "В" английский "Тоттенхэм" в гостях не удержал победу над греческим "Олимпиакосом" - 2:2, а немецкая "Бавария", обрушив шквал атак на белградскую "Црвену Звезду", разгромила сербов - 3:0.

Один из самых неожиданных результатов был зафиксирован в квартете под литерой "С". Загребское "Динамо", из года в год фигурировавшее в Лиге чемпионов в качестве записного аутсайдера, разгромила дебютанта турнира итальянскую "Аталанту". Понятно, что Аппенины в разное время представляли клубы и с более звучными именами, но терпеть такие поражения представителю итальянского футбола не пристало. Хет-трик у победителей оформил Мислав Оршич.

В другом матче группы "Манчестер Сити" в гостях разгромил "Шахтер" - 3:0.

Наконец, в квартете "D" российский "Локомотив" даже несмотря на отсутствие ряда ключевых игроков одолел в гостях немецкий "Байер" - 2:1, а испанский "Атлетико", уступая на своем поле туринскому "Ювентусу" 0:2, на последних минутах спас ничью - 2:2.