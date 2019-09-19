Джаз, панк-рок и ню-метал: три интересных альбома сентября

У компании Warner Music в этом месяце - несколько интересных релизов, которые наверняка заинтересуют любителей самой разной музыки, от вечно актуального джаза до икон гремевшего в девяностых и нулевых ню-метала. Обозреватели "РГ" предлагают рассмотреть наиболее примечательные из них.

Майлз Дэвис - Rubberband

Довольно стандартная для великого музыканта история: новый альбом, изданный спустя десятилетия после его смерти. Впрочем, в случае с Майлзом Дэвисом речь не просто об артефакте давно ушедшей эпохи, наполовину состоящем из всяких там би-сайдов, а о полноценном и вполне законченном произведении. Которое должно понравиться всем любителям высокого джазового искусства.

Пластинку собирались выпустить ещё в середине восьмидесятых - вскоре после того, как гениальный трубач подписал контракт. За несколько месяцев студийных сессий был записан кое-какой материал - однако его забросили и отправили на полку, поскольку у Дэвиса появились новые идеи (вскоре реализованные в виде прекрасного полноформатника Tutu). Теперь же, очевидно, решили, что такому добру пропадать не стоит. И правильно сделали.

С одной стороны, тут, конечно, не так много фраз и мотивов, доведённых до ума самим гениальным трубачом, - больше намёков и набросков. С другой - присутствие одного из крутейших инструменталистов своего времени (да что уж там - всех времён) в титульном треке или, например, в See I See угадывается и чувствуется безошибочно. В том числе - благодаря современным джазменам, которые согласились "подыграть" покойной легенде и сделали это максимально деликатно, не перетягивая одеяло на себя.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/8614527/track/57314300'>See I See</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/34'>Miles Davis</a> на Яндекс.Музыке





Korn - The Nothing

Безусловно, один из самых ожидаемых - наряду с новым альбомом Slipknot - релизов года для всех, кто ценит классику старорежимного ню-метала.

Известное дело: там, где большинство представителей жанра сыграли бы один рифф пару раз подряд, Korn будет играть его все четыре раза, под конец выдавая какую-нибудь ритмическую сбивку и неожиданный гитарный запил. Это и "визитная карточка" пионеров жанра, которая позволяет им до сих пор считаться чуть ли не самой "умной" и "сложной" группой в своей категории, и в то же время их своеобразная болезнь, симптомы которой в очередной раз проявились на 13-м по счёту LP.

Положа руку на сердце - половину песен тут можно сокращать как минимум вдвое. По-настоящему хитовых мелодий и мощных хуков на альбоме маловато, и сами авторы, видимо, это прекрасно понимают: немногочисленные удачные моменты старательно выведены на передний план и многократно повторяются. Вот только сделано это столь навязчиво, что музыка может быстро наскучить. Всем, кто не входит в число преданных адептов группы, коих, на счастье заслуженных поставщиков вязкого жужжания, и в наши одни остаётся немало. У этих последних свежий (правда, чисто хронологически) материал вряд ли вызовет вопросы, что подтверждает мгновенно поднявшаяся волна восторженных фанатских отзывов в соцсетях.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/8705586/track/55984839'>Cold</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/89882'>Korn</a> на Яндекс.Музыке





Ramones - It's Alive (40th Anniversary Deluxe Edition)

Хэй-хоу, летс гоу! Первый концертник великолепных Ramones широко празднует сорокалетие. В связи с симпатичной круглой датой в следующую пятницу в свет выходит серьёзно расширенная версия, в которую вошли ещё три ранее издававшихся концерта, состоявшихся в том же британском туре в далёких семидесятых.

Новое издание - разумеется, с улучшенным звуком - выходит на четырёх дисках, а треклист заметно разросся, составив 109 песен, исполненных классическим составом самой заводной панк-группы в истории.

Тут и добавить нечего: четыре диска живой энергии, неразбавленной радости и безбашенного веселья - того, за счёт чего "Рамоны" и вписали свои имена в историю рок-н-ролла.