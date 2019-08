Новый альбом Slipknot: частичная реабилитация

Slipknot - безусловно культовая группа непростой и по-своему захватывающей судьбы - в этом месяце разродилась шестым полноформатным альбомом. Который, пожалуй, невозможно было встретить иначе как со скепсисом - учитывая, что две предыдущие пластинки американцев если и радовали, то с миллионом оговорок, не считая преданных фанатов, способных с удовольствием слопать любой продукт и не подавиться, при этом нравоучительно приговаривая что-нибудь про "развитие" и "творческий поиск".

Эти "глубокомысленные" умозаключения выглядят особенно забавно на фоне обсуждений новейшей работы Slipknot в фанатской среде, где постоянно всплывают сравнения с первыми работами, причём происходит это в формате прямого порционного сопоставления: мол, 30% оттуда-то, 60% звучат, как в том-то году, а ещё десять мы слышали вот здесь. Отличная иллюстрация того, что иные адепты группы называют "прогрессом", не правда ли?

На самом деле то, что иные адепты группы называют "прогрессом", куда больше смахивает на симптомы тотальной усталости от собственной деятельности, усугубленной болезненными кадровыми потерями. Симптомы эти проявляются спорадически, однако общая тенденция налицо. Пятый альбом, сделанный по крайней мере в относительном соответствии с тем, чего обычно ждут от многолюдного заокеанского ансамбля, местами вполне мог порадовать. В то время как четвертый вызывал лишь абсолютное уныние в сравнении не то что с двумя первыми (недосягаемыми по сочетанию здоровой металлической агрессии с тщательно продуманной коммерческой хитовостью) лонглплеями, но и со специфическим по создаваемой атмосфере и тоже далеко не на сто процентов "слипнотовским" Vol. 3: The Subliminal Verses.

Неудивительно, что именно он, ознаменовавший уход Slipknot от чистой ярости в сторону озлобленной меланхолии, при прослушивании свежего We Are Not Your Kind вспоминается чаще всего - причем это не иначе как комплимент в адрес коллектива любителей масок и сварочных комбинезонов. Пройдя путь от подвальных концертов в родной Айове до статуса хедлайнеров на фестивалях-миллионниках и премии "Грэмми", музыканты всё чаще откровенно хандрят, разбавляя свои утяжелённые баллады отчасти натужным, местами почти вымученным, однако моментами все еще задевающим за живое буйством Кори Тейлора.

Тут, конечно, нет мелодий и риффов уровня Surfacing, Wait and Bleed или My Plague, зато чувствуется искреннее желание к тому уровню хотя бы приблизиться. Что особенно отчетливо слышно, в частности, в песне Red Flag, порой до неприличия напоминающей мощные боевики 2001 года - Heretic Anthem и People = S**t.

Таких примеров немало, однако именно эти случаи самоплагиата и добавляют альбому очков - на фоне предшествующих работ. Отличная, слаженная, сложная по структуре ритм-секция в Nero Forte (без Джои Джордисона и Пола Грэя!); превосходный грувовый кач в Critical Darling; своеобразное переосмысление тягучего дум-метала в Liar's Funeral; беспощадная долбежка в Solway Firth на фоне надсадного рычания фронтмена и фирменного жужжания гитары Джима Рута... В общем, точек соприкосновения технического мастерства музыкантов с экспрессией (перемежаемой глухой тоской) - предостаточно.

Плюс звук - очень насыщенный и вместе с тем намеренно сыроватый - однозначно самый интересный со времен сотрудничества Slipknot с Риком Рубином. Вот только о причинах некрасивого расставания размалеванных злых клоунов с одним из самых именитых и опытных продюсеров новинка тоже напоминает чуть ли не в каждой песне. Рубину, как мы помним еще по ранней дискографии Slayer, всегда были противны компромиссы - и даже попса из-под его пера выходила, как правило, такая, что била неподготовленного слушателя по голове обухом экспериментов с саундом и композицией. В то время как Slipknot, кажется, теперь с особым упорством цепляются за прокисший MTV-стандарт с его крайне низким порогом доступности.

А потому всенепременно смягчают всю свою суровую мрачность протяжными распевками разной степени унылости, какими-то лощеными гитарными пиликаниями, попискиваниями - и прочими никому на самом деле не нужными "подушками безопасности". Да и показушный антиклерикализм текстов, который вроде бы должен служить для альбома объединяющей концепцией, едва ли вызвал бы что-нибудь кроме циничного смеха у тех же Slayer. Поскольку любая "язвительная" провокация у их молодых (относительно) коллег - вкупе с демонстративно вынесенным в название якобы непримиримым противостоянием американской обывательщине - тоже получается с оглядками и ремарками по детсадовскому принципу "лишь бы лишнего не ляпнуть". Тут у немецких коллег по цеху из Rammstein американцам все еще есть чему поучиться.