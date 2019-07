Вышел новый клип Slipknot

Шесть минут недобро бодрящего и "качающего" грува + нарезка от предстоящего "антисупергеройского" сериала "Пацаны" (премьера уже завтра!) и кадров с европейского тура.

Встречаем Solway Firth - официальный клип на новый трек видного американского коллектива Slipknot.

Режиссером выступил в высшей степени достойный мужчина Шон Крейен - перкуссионист, бэк-вокалист и в целом на все руки мастер.

Композиция Solway Firth войдет в We Are Not Your Kind, шестой студийный альбом формации, релиз которого обещан на 9 августа.

Заметим, что его релиза поклонникам пришлось ждать пять лет: предыдущая пластинка группы, крайне успешная .5: The Gray Chapter, датирована 2014-м.

Клип можно найти на официальном YouTube-канале группы.