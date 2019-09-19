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19.09.2019 10:40
Рубрика: Власть

Эксперт объяснил заявление об утрате НАТО превосходства над РФ

НАТО пугает военным потенциалом России, потому что жаждет увеличения военных бюджетов, заявил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский в интервью RT. Так он прокомментировал заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда о том, что НАТО утрачивает превосходство над Россией.
Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

"Но традиционно, когда западные военные хотят денег, они находят себе "противника", который "становится сильнее и начинает угрожать странам НАТО". На сегодняшний день таким "противником" выступает Россия. И идет запугивание общественности и обывателя. И под это дело, конечно, увеличивают военный бюджет", - сказал он.

Альянсу не нравится, что Россия модернизировала свою армию и наглядно показала ее эффективность во время сирийской кампании. Страны-члены НАТО надеялись, что Россия так и останется ослабленной в военном отношении, но надежды эти не сбылись, добавил он.

Эксперт НАТО рассказал о событиях в "море Азимова"

По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, заявление Данфорда свидетельствует о том, что Россия не зря вкладывала деньги в вооружение.

"Сегодня российская армия - одна из лучших в мире. Причем мы способны вести боевые действия как обычным, классическим способом, так и гибридным", - заявил он в беседе с РИА Новости, добавив, что Россия может защитить себя сама в случае военной угрозы.

Коротченко отметил, что эффективность российской армии оказалась существенно выше американской при несопоставимых расходах, и операция в Сирии доказала это.

"Мы не втягиваемся в лобовую гонку вооружений, но, тратя гораздо меньше, чем американцы, достигаем лучших результатов", - заявил эксперт.

Власть Безопасность Армия Международные организации НАТО Реформа армии
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