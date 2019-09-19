Эксперт объяснил заявление об утрате НАТО превосходства над РФ

"Но традиционно, когда западные военные хотят денег, они находят себе "противника", который "становится сильнее и начинает угрожать странам НАТО". На сегодняшний день таким "противником" выступает Россия. И идет запугивание общественности и обывателя. И под это дело, конечно, увеличивают военный бюджет", - сказал он.

Альянсу не нравится, что Россия модернизировала свою армию и наглядно показала ее эффективность во время сирийской кампании. Страны-члены НАТО надеялись, что Россия так и останется ослабленной в военном отношении, но надежды эти не сбылись, добавил он.

По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, заявление Данфорда свидетельствует о том, что Россия не зря вкладывала деньги в вооружение.

"Сегодня российская армия - одна из лучших в мире. Причем мы способны вести боевые действия как обычным, классическим способом, так и гибридным", - заявил он в беседе с РИА Новости, добавив, что Россия может защитить себя сама в случае военной угрозы.

Коротченко отметил, что эффективность российской армии оказалась существенно выше американской при несопоставимых расходах, и операция в Сирии доказала это.

"Мы не втягиваемся в лобовую гонку вооружений, но, тратя гораздо меньше, чем американцы, достигаем лучших результатов", - заявил эксперт.