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19.09.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Эксперт: Укрепление доллара создаст рублю базу для стабилизации

Эксперт: Укрепление доллара создаст рублю базу для стабилизации
Текст: Георгий Панин
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Рубль проспал недолгий ренессанс на рынке нефти. За неделю он укрепился, с учетом вчерашней коррекции, всего на 1,3 процента, тогда как нефть Brent - на все 8 процентов.

Причины инертности рубля можно искать в запаздывании его реакции на внешние раздражители, сезонных факторах, а также в действиях ЦБ РФ в рамках пресловутого бюджетного правила.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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История показывает, что тренды в нефти редко изламываются на полпути. История с нефтеочистными заводами в Саудовской Аравии, очевидно, прервала еще недавно казавшийся затяжным медвежий тренд и вернула черное золото примерно к середине его хрестоматийного диапазона - 60-70 долларов за баррель сорта Brent (диапазона, более-менее устраивающего всех).

Так что теперь путь к его верхней границе уже обусловлен снижением уровня бэквардации (запаздывании) во фьючерсах обоих ключевых сортов. Иными словами, коней на переправе не меняют.

И мы вновь акцентируем внимание на том, что фундаментальных оснований для панических настроений нет, хотя умеренно-негативные тенденции в российской валюте сохраняются. Пресловутое "бегство в качество", усиленное локальным повышенным спросом на наличную валюту внутри самих США, вызывает дальнейшее укрепление доллара на глобальных рынках, противоречащее вектору монетарной политики Федрезерва. Это делает ситуацию крайне неэластичной.

Фото: REUTERS
Саудовская Аравия пообещала за пару недель восстановить добычу нефти

Но именно благодаря этой предопределенности мы находим неожиданную базу для стабилизации рубля (меньше неопределенности - лучше для всех активов развивающихся рынков). И в контексте налогового периода, начинающегося на неделе 23-27 сентября, могут создаться условия для краткосрочного укрепления отечественной валюты в район 63,36-63,40 рубля за доллар.

Однако для рубля ситуация с производством нефти в Саудовской Аравии после субботней атаки дронов остается фактором номер один в его курсообразовании. На втором месте - заседание ФРС США, которое оказывает на рынки неоднозначное влияние.

Но курс на дальнейшее смягчение монетарной политики США очевиден, что дает некоторый шанс перекупленным фондовым индексам США и кризису "короткой" долларовой ликвидности.

Объем операций РЕПО овернайт за вторник и среду в совокупности составил, по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, чуть менее 130 миллиардов долларов "живой наличности", внезапно потребовавшейся американским банкам, что более чем вдвое превышает месячные объемы программ "количественного смягчения" в бытность Бена Бернанке председателем американского центробанка.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
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Неожиданная потребность в долларах "у себя на родине" сулит иссушение объемов глобальных валютных свопов - прежде всего, в паре евро-доллар. Это чревато крайне стрессовым развитием ситуации, которую мы выделяем в обособленный фактор номер три. Поэтому любое движение в направлении стабилизации этой нездоровой картины можно считать дополнительным плюсом.

Интересно было бы взглянуть на традиционную статистику по запасам нефти в США в среду, которая, впрочем, по отношению к "саудовской драме" носит ретроспективный характер и по этой причине является вторичным фактором. Следующие данные 25 сентября будут определяющими, поскольку они должны дать ответ на вопрос, были ли в действительно задействованы резервы нефти для того, чтобы сбить волну паники мировых нефтетрейдеров, вызванную событиями в Саудовской Аравии.

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