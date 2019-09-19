Госдума одобрила кандидатуры на посты аудиторов Счетной палаты

Кандидатуры аудиторов Счетной палаты получили одобрение Госдумы на пленарном заседании.

Ранее президент PФ Владимир Путин поддержал предложенные фракциями Госдумы кандидатуры четверых аудиторов и внес их в Госдуму. Трое из них уже ранее занимали такие должности и теперь продолжат свою работу.

По предложению "Единой Россия" аудитором станет Валерий Богомолов, от КПРФ - Сергей Штогрин, "Справедливой России" - Андрей Перчян. Еще один аудитор - предложенный фракцией ЛДПР Данил Шилков, сейчас он является депутатом ГД от фракции.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании подчеркнул, что представленные кандидаты - это выбор фракций Госдумы. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин также заявлял об этом. По его словам, фракции очень вдумчиво подошли к выбору кандидатов, все они хорошо подготовлены в профессиональном плане.