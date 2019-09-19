Хабиб Нурмагомедов назвал вид спорта номер один, и это не ММА

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов признался, что для него, как и для миллионов людей, видом спорта номер один является футбол.

В среду Нурмагомедов посетил в Париже футбольный матч группового этапа Лиги чемпионов между местным "Пари Сен-Жермен" и мадридским "Реалом" и разместил на своей странице в Instagram фотографии с известными в прошлом футболистами - Дэвидом Бекхэмом, Клодом Макелеле и Юрием Джоркаеффом.

"Кто помнит этих легенд? Я вырос, смотря на их великолепную игру. Футбол - это спорт, которому нет равных и не было, ни один спорт даже близко не стоит с футболом", - отметил Нурмагомедов в подписи к фотографиям.

Нурмагомедов является футбольным болельщиком. В России он болеет за махачкалинский "Анжи", также периодически посещает матчи московского "Спартака". Из иностранных клубов боец смешанных единоборств симпатизирует мадридскому "Реалу". В 2018 году он встретился с пятикратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду, ранее выступавшим за "Реал", и подарил ему свою знаменитую папаху.