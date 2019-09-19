Нурмагомедов и Бекхэм сфотографировались на матче "ПСЖ" - "Реал"

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов посетил матч Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Реал", где сфотографировался с легендой футбола Дэвидом Бекхэмом.

Хабиб Нурмагомедов является болельщиком футбольного клуба "Реал". Россиянин посетил матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов в Париже, где "ПСЖ" принимал мадридский клуб. Результат встречи - поражение "Реала", вряд ли вызвал положительные эмоции у Хабиба. Однако улучшить настроение ему помогло знакомство с легендой футбола Дэвидом Бекхэмом.

Нурмагомедов и Бекхэм сделали совместное фото, которое россиянин опубликовал в Instagram.

Бекхэм выступал за "Реал" с 2003-го по 2007-й годы и за "ПСЖ" в 2013-м. В составах этих клубов он становился чемпионом Испании и Франции.