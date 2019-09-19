В Концертном зале имени Чайковского с Российским национальным оркестром под управлением Михаила Шехтмана состоялось сольное выступление Юлии Лежневой, покорившей мир талантом исполнять барочную оперу и с эквилибристической виртуозностью, и с настоящей романтической страстью. Но тут певица заинтриговала поклонников, выбрав программу, в которой соседствовали Моцарт, Мендельсон и Россини.

Совсем недавно певица давала концерт под открытым небом сада "Аптекарский огород" на фестивале Barocco Nights вместе с ансамблем La voce strumentale Дмитрия Синьковского в своем фирменном стиле. Ныне же она рискнула сменить оркестровое обрамление своего уникального голоса, которое оказалось не способным задать достойный камертон. Особенно было неожиданным исполнение на таком стильном фестивале, как ежегодный форум РНО, разрозненных фрагментов из симфоний Малера и Чайковского, будто элементов учебного процесса. Да и собственно аккомпанемент не выглядел комфортным для певицы, а вокальная программа хоть и тяготела к лаконичности, была сложной.

Концертную арию (фактически развернутую вокальную сцену) Infelice ("Несчастная") Мендельсона сменяла финальная ария Елены из оперы Россини "Дева озера", а после антракта звучала Ave Maria Шуберта и ария Laudamus te из "Большой" мессы до минор Моцарта, и к завершению вечера программа вернулась к Россини - Юлия Лежнева исполнила финальную сцену и рондо Зельмиры из одноименной оперы.

В кантиленах и головокружительных пассажах голос певицы звучал легко и свободно, покоряя красотой тембра и сокрушительным обаянием не величественной оперной примадонны, а скромной, наивной девушки, с юношеским задором открывающей мир. Но на самых верхних нотах внезапно чуть "спотыкался" то ли от усталости, то ли из-за неточности аккомпанемента.

Но певица с выдержкой истинного профессионала взяла ситуацию под контроль, и ожидаемого успеха концерт достиг на "бисах", когда дело дошло до козырных барочных арий. В этот момент к РНО присоединилась специально приехавшая из Италии лютнистка Марина Белова, придавшая исполнению элегантную ноту аутентичности. Выбор был сделан в пользу арии Гризельды из одноименной оперы Вивальди, арии Удовольствия из оратории Генделя "Триумф Времени и Разочарования" и арии Son qual nave ch"agitata, написанной Риккардо Броски для своего брата - легендарного контратенора Фаринелли. Она считается одной из самых сложных, требующих от певца способности прерывать и возобновлять дыхание таким образом, чтобы никакое техническое или физическое усилие не было заметно и не влияло отрицательно на выразительность пения.

И всего этого в финале вечера Юлии с неким намеком на трансформацию своего голоса в колоратурное меццо-сопрано удалось добиться, придав немного новой энергии старому мифу.

Кстати

Юлия Лежнева скоро вернется в Россию. 13 ноября в Концертном зале "Зарядье" певица примет участие в исполнении оратории Генделя "Триумф Времени и Разочарования"; 28 ноября даст концерт в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии с оркестром Concerto Kln; 1 декабря вместе с Дмитрием Синьковским выступит в Екатеринбурге в рамках фестиваля "Евразия"; а 8 декабря в Москве, на сцене Зала им. Чайковского прозвучит опера Вивальди "Неистовый Роланд" в концертном исполнении, где партнерами Юлии Лежневой станут Макс Эмануэль Ценчич, Руксандра Доносе, Филипп Матман и Дэвид Дикью Ли.