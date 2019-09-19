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19.09.2019 20:14
Рубрика: В мире

Канадский телеканал опубликовал видео с премьером Трюдо в коричневом гриме

Текст: Александр Ленин

Канадский телеканал Global News опубликовал видео с премьер-министром страны Джастином Трюдо в коричневом гриме.

На кадрах изображен мужчина, который одет в белую футболку. Он вскидывает руки вверх и строит гримасы. Лицо, шея, руки и ноги этого человека окрашены в коричневый цвет. Анонимный источник подтвердил, что на видео - Джастин Трюдо. По некоторым данным, съемка была сделана в начале 90-х годов прошлого века.

Фото: kinopoisk.ru
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Примечательно, что за последние двенадцать часов появилось уже третье изображение Джастина Трюдо в коричневом гриме. Публикации странным образом появились в СМИ параллельно с началом предвыборной кампании в местный парламент. Пока не понятно, как случившееся скажется на карьере политика.

Ранее канадскому премьеру пришлось оправдываться за фотографию в костюме Аладдина. Снимок обнародовал журнал Time. Политик предстал перед читателями издания в белом тюрбане и коричневом макияже. Таким он восемнадцать лет назад заявился на вечеринку в одно из частных учебных заведений Ванкувера, где преподавал. Многие жители Канады посчитали фото некорректным и даже расистским. Трюдо был вынужден признать свою ошибку и принести извинения.

В мире Северная и Центральная Америка Канада РГ-Видео
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