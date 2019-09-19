В мире
19.09.2019 21:41
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко привлек к ответственности чиновников после конфликта в школе

За непринятие мер по наведению порядка в учреждениях среднего образования и неисполнение поручений президента РБ, сообщает 19 сентября пресс-служба главы государства, распоряжением Александра Лукашенко строгое предупреждение получили премьер-министр Сергей Румас, глава администрации президента Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Министр образования Игорь Карпенко предупрежден о неполном служебном соответствии.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко жестко раскритиковал работу правительства

Ранее на совещании с правительством Александр Лукашенко прокомментировал историю с резонансным конфликтом в средней школе №15 Гомеля на прошлой неделе, в результате которого была уволена учительница начальных классов. Инцидент с учеником четвертого класса на уроке засняли на мобильный телефон одноклассники мальчика, а его родители выложили ролик в интернет. Учителя высшей категории с 35-летним педагогическим стажем поспешили уволить. Случай получил серьезный резонанс в обществе. На сторону педагога стали и многие родители учеников.

Лукашенко резко осудил практику использования гаджетов на школьных занятиях. Ученики, убежден президент, перестают на уроках думать. "Они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что открывают телефон и перемножают на нем. Или ищут ответы на вопросы. У меня сын ни разу телефон в школу не взял", - сослался он на свой родительский опыт.

Фото: Андрей Сазонов.
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Главе Гомельской области распоряжением президента поручено обеспечить привлечение к дисциплинарной ответственности ряд областных и городских чиновников. Кроме того, губернатору поручено обеспечить освобождение от занимаемых должностей в связи с переводом на другую работу руководителей управления образования региона и директора средней школы, в которой произошел инцидент.

Премьер-министру и главе администрации президента, министру образования и председателю областного исполнительного комитета поручено обеспечить привлечение к дисциплинарной ответственности иных должностных лиц, виновных в ненадлежащей работе учреждений общего среднего образования и восстановить на работе Людмилу Ивановну Четверткову в должности учителя начальных классов гомельской средней школы №15.

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