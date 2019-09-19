Лукашенко жестко раскритиковал работу правительства

Положительные результаты в экономике люди должны ощутить через постоянное повышение своего благосостояния и уровня качества жизни. Именно на этом тезисе сделал упор Александр Лукашенко 19 сентября, выступая на совещании по вопросам работы экономики в текущем году, оценки итогов пятилетки и проектов бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год.

Но без экономического роста добиться этих целей невозможно. "Однако меня настораживает, что он не только скромный, но и крайне неустойчивый. Эту тенденцию нужно менять", - сказал глава государства, которого цитирует его пресс-служба.

Прогноз на текущий год, напомнил он, принимался действующим составом правительства. И на прошлогоднем совещании он слышал доводы, что экономический план выверен, обоснован и просчитан. "Поэтому мои поручения, как письменные, так и озвученные публично, вы все знаете - все запланированное должно быть реализовано", - подчеркнул Лукашенко.

Настал момент, дал понять президент, "серьезно обратиться к тому, как мы работаем. Если мы из рук вон плохо выполняем собственные планы, встает вопрос, зачем нам вообще тогда собираться в таком формате и рассматривать некие планы и прогнозы, если мы их не выполняем", - возмущено заявил белорусский руководитель.

Он предупредил, что если не будут выполнены планы текущего года, то последуют жесткие кадровые решения. "Все ответственные - от премьер-министра - уйдете на покой. Я вас предупреждал в прошлом году в это время, когда делали планы. Поэтому ничего здесь удивительного нет", - добавил он.

Поинтересовался президент у участников совещания, что сделано и что нужно предпринять, чтобы экономика была прочной, а факторы, которые могут приводить к экономическим диспропорциям, были окончательно устранены. "Мы не можем занять позицию сторонних наблюдателей и довольствоваться сбалансированностью. Люди не за это голосовали и не этого от нас требуют", - убежден оратор. Он попросил докладчиков сконцентрироваться, прежде всего, на том, как будут исполняться все обещания народу - от решений местных исполнительных органов базового уровня до целей и задач пятилетней программы.

Затронул глава государства и вопрос о кадровых изменениях в исполнительной власти после предстоящих в ноябре парламентских выборов. "Тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно. У меня нет политики особо приближенных, удаленных", - пояснил свой подход к персоналиям Лукашенко, добавив, что работать с ним, как и прежде, будут "только те, кто хочет работать. И кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения".

"Если Румас и Кочанова, вице-премьеры и министры меня не слышат, то вы лучше собирайте портфели и уходите сразу", - жестко поставил вопрос белорусский лидер.

Как сообщил по итогам встречи журналистам премьер-министр РБ, "глава государства посчитал планы правительства недостаточно напряженными по 2020 году, и пакет документов отправлен на доработку", - резюмировал Сергей Румас.