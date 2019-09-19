НАТО исправила ошибку в названии "море Азимова"

В Североатлантическом альянсе исправили ошибку в названии Азовского моря, которое в опубликованном на официальном сайте НАТО ранее называли "морем Азимова".

В статье приводится мнение эксперта Пола Бекли, который рассуждает о проблемах безопасности в международных водах, а также указывает на необходимость обеспечения свободного доступа к морям.

Специалист утверждает, что для обеспечения свободы судоходства необходимо поддерживать боевую мощь военно-политического блока. По мнению Бекли, на это указывают в том числе недавние события в Персидском заливе и неком несуществующем "море Азимова" (Sea of Asimov).

Позже выяснилось, что автор имел в виду Азовское море (Sea of Azov), в материале была допущена опечатка. Некоторое время спустя на веб-ресурсе НАТО ошибку в названии моря исправили.

"Недавние события в Персидском заливе и Азовском море продемонстрировали необходимость военно-морской мощи, а также необходимость для сил НАТО быть способными находить и уничтожать мины", - говорится в статье.