Число автомобилей, которые находятся в пользовании россиян, растет. И становится больше семей, где есть несколько машин.

Автомобили, по данным ВЦИОМ, есть у 67 процентов россиян - это на 20 процентов больше, чем в 2014 году. Но если у половины семей лишь одна машина, то у 18 процентов - как минимум две. Это, кстати, отражается на заполняемости придомовых парковок. Ведь ежедневно автомобиль используют только 70 процентов тех, у кого он есть, а в Москве и Петербурге этот показатель доходит до 55 процентов. Почти каждый десятый ездит на автомобиле несколько раз в неделю. А остальное время он простаивает без дела.

Зачем же тогда россияне покупают вторые машины? Среди главных причин они называют: для поездок в магазин и в личных целях, для бизнеса и работы, возить детей и на "всякий пожарный" случай.

Безусловно, среди владельцев двух автомобилей больше обеспеченных людей, указывают эксперты. "Среднестатистическая семья в России состоит из трех человек, доход составляет от 60 до 120 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона проживания, и в таких семьях, как правило, один автомобиль. А вот два имеют уже семьи с доходом выше - это объясняется стоимостью обслуживания. Расходы на эксплуатацию одной машины в год в среднем составляют 174 тысячи рублей", - отмечает независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. "По статистике, наибольшая концентрация авто отмечена в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае и Петербурге. Здесь проживают люди, чей достаток выше, чем средний по стране. Именно поэтому здесь гражданин может обзавестись несколькими авто", - считает директор по маркетингу ГК "АвтоСпецЦентр" Алексей Ермилов.

Однако число семей со вторым авто должно было сократиться в последние годы, уверен глава компании Gruzdev-Analyze Александр Груздев. "Экономическая ситуация заставила многих избавиться от второго авто, часть старых, которые были в семьях, изъяла программа утилизации. Так что 18 процентов - скорее не слишком высокий показатель", - говорит эксперт.