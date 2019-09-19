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19.09.2019 21:12
Рубрика: Власть

Небензя: Фаза вооруженного противостояния в Сирии фактически завершена

Текст: Александр Ленин
Фаза вооруженного противостояния в Сирии фактически завершена. Военные действия на территории САР продолжают только террористы. Об этом рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Фото: Константин Мачульский/ТАСС Фото: Константин Мачульский/ТАСС
Фото: Константин Мачульский/ТАСС

"Во-первых, никаких масштабных операций в Идлибе не проводилось и сейчас не проводится. В провинции соблюдается режим прекращения огня, периодически нарушаемый исключительно террористами", - заявил российский постпред, которого цитирует ТАСС.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Дипломат подверг критике проект резолюции, предложенный Совету Безопасности ООН Германией, Бельгией и Кувейтом. Указанные страны, как подчеркнул Небензя, всячески нагнетали темп работы над проектом резолюции, апеллируя к сообщениям о массовой гибели мирных жителей в Идлибе.

Москва и Пекин наложили вето на документ. "Проект резолюции не принимается, поскольку против него проголосовали два постоянных члена Совета Безопасности", - констатировал Василий Небензя, который в сентябре председательствует в СБ ООН.

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