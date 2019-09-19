Новак рассказал об итогах трехсторонних переговоров по газу

Уверенность в этом выразил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам трехсторонних переговоров с Еврокомиссией и Украиной по газу 19 сентября. Конкретных договоренностей стороны не достигли. Следующая встреча пройдет примерно через месяц.

В переговорах, состоявшихся в четверг в Брюсселе, принимали участие, помимо Новака, еврокомиссар Марош Шефчович, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава минэнерго Украины Алексей Оржель, а также глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Российская сторона все еще связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, рассказал Новак, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа. При отсутствии работы транзитной системы по новым европейским правилам РФ готова продлить соглашение на транзит с Украиной лишь на короткий срок, уточнил Новак.

Недавнее решение Суда Евросоюза о газопроводе OPAL на трехсторонней встрече не обсуждалось, уточнил Новак. Министр добавил, что, несмотря на ограничения на доступ к трубопроводным мощностям, все контрактные обязательства "Газпрома" перед потребителями будут выполнены в полном объеме, передает ТАСС.