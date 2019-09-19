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19.09.2019 14:00
Рубрика: Экономика

Новак сообщил о готовности к конструктиву в переговорах по газу

Текст: Роман Маркелов
Минэнерго России готово к конструктивной трехсторонней встрече по газу. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Готовы к конструктивным переговорам", - заявил он перед встречей с заместителем председателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем (цитата по ТАСС).

Трехсторонние переговоры по газу между представителями России, Украины и Еврокомиссии проходят 19 сентября в Брюсселе. Их главная тема - продолжение транзита российского газа в Европу через территорию Украины, десятилетний контракт на который истекает 31 декабря 2019 года.

В Кремле не будут ждать договоренностей от встречи РФ-Украина-ЕС по газу

От России в переговорах принимают участие Александр Новак, от Украины - новый министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, от ЕК - Марош Шефчович, чьи полномочия истекают в октябре. Перед трехсторонними переговорами проходит серия двусторонних встреч.

Ранее Шефчович заявлял, что ЕК будет добиваться заключения нового долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины, на такой же сценарий рассчитывает и Киев. Новак ранее заявлял, что Россия может продлить действующий контракт на год, но при этом не исключал и других вариантов.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что от консультаций 19 сентября не стоит ожидать заключения конкретных договоренностей. Скорее всего, окончательные договоренности по газовому транзиту между тремя сторонами будут достигнуты позднее, уже с новым переговорщиком от ЕК.

Экономика ВЭД Экономика Отрасли Нефть и газ Переговоры с Украиной по газу
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