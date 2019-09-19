Аналитики Autospot.ru составили рейтинг самых непродаваемых машин на нашем рынке. Возглавил его тот самый Cadillac. На втором месте оказался Chrysler Pacifica. Да, эта марка еще продается в России. Но, к сожалению, не покупается. Третье место занял пикап Fiat Fullback. Да Fiat выпускает пикапы - копию Mitsubishi L200. Но зачем покупать копию, если можно взять оригинал?
В списке непродающих заряженный Jeep Grand Cherokee SRT. Совершенно не пользуется спросом и кроссовер Infiniti QX30, который должен был покорить европейский рынок. Российский и вовсе оказался ему не по зубам. Остальные аутсайдеры - автомобили китайского производства: кроссоверы Lifan Myway и Geely Emgrand X7, а также седан Geely Emgrand 7 и кроссовер Chery Tiggo 4. Две последние модели все-таки смогли найти по одному покупателю.
Длиннобазный же кросс-лимузин Cadillac Escalade ESV также был продан в количестве двух штук, благодаря чему занял "почетное" десятое место.
- Все марки из "аутсайдерского" списка можно записать в редкие. По этой причине продать их впоследствии на вторичном рынке будет сложнее, чем, скажем, KIA, Mercedes-Benz или Toyota, - говорит эксперт блога Autospot.ru Сергей Власов.
В общем, главная причина того, что они не продаются сейчас, это то, что покупатель оценивает шансы продать эту машину потом. Чем реже машина, тем меньше у нее шансов.