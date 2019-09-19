Единственный на российском рынке Cadillac CT6 никто не покупает. С начала года на него желающих не нашлось. Впрочем, он не единственный такой непродажный.

Аналитики Autospot.ru составили рейтинг самых непродаваемых машин на нашем рынке. Возглавил его тот самый Cadillac. На втором месте оказался Chrysler Pacifica. Да, эта марка еще продается в России. Но, к сожалению, не покупается. Третье место занял пикап Fiat Fullback. Да Fiat выпускает пикапы - копию Mitsubishi L200. Но зачем покупать копию, если можно взять оригинал?

В списке непродающих заряженный Jeep Grand Cherokee SRT. Совершенно не пользуется спросом и кроссовер Infiniti QX30, который должен был покорить европейский рынок. Российский и вовсе оказался ему не по зубам. Остальные аутсайдеры - автомобили китайского производства: кроссоверы Lifan Myway и Geely Emgrand X7, а также седан Geely Emgrand 7 и кроссовер Chery Tiggo 4. Две последние модели все-таки смогли найти по одному покупателю.

Длиннобазный же кросс-лимузин Cadillac Escalade ESV также был продан в количестве двух штук, благодаря чему занял "почетное" десятое место.

- Все марки из "аутсайдерского" списка можно записать в редкие. По этой причине продать их впоследствии на вторичном рынке будет сложнее, чем, скажем, KIA, Mercedes-Benz или Toyota, - говорит эксперт блога Autospot.ru Сергей Власов.

В общем, главная причина того, что они не продаются сейчас, это то, что покупатель оценивает шансы продать эту машину потом. Чем реже машина, тем меньше у нее шансов.