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19.09.2019 20:30
Рубрика: Легковые авто

Кадиллак не продается

Названы машины, которые не покупают
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 211 (7969)
Единственный на российском рынке Cadillac CT6 никто не покупает. С начала года на него желающих не нашлось. Впрочем, он не единственный такой непродажный.
Cadillac CT6 Фото: EPA/JASON SZENES Cadillac CT6 Фото: EPA/JASON SZENES
Cadillac CT6 Фото: EPA/JASON SZENES

Аналитики Autospot.ru составили рейтинг самых непродаваемых машин на нашем рынке. Возглавил его тот самый Cadillac. На втором месте оказался Chrysler Pacifica. Да, эта марка еще продается в России. Но, к сожалению, не покупается. Третье место занял пикап Fiat Fullback. Да Fiat выпускает пикапы - копию Mitsubishi L200. Но зачем покупать копию, если можно взять оригинал?

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

В списке непродающих заряженный Jeep Grand Cherokee SRT. Совершенно не пользуется спросом и кроссовер Infiniti QX30, который должен был покорить европейский рынок. Российский и вовсе оказался ему не по зубам. Остальные аутсайдеры - автомобили китайского производства: кроссоверы Lifan Myway и Geely Emgrand X7, а также седан Geely Emgrand 7 и кроссовер Chery Tiggo 4. Две последние модели все-таки смогли найти по одному покупателю.

Длиннобазный же кросс-лимузин Cadillac Escalade ESV также был продан в количестве двух штук, благодаря чему занял "почетное" десятое место.

- Все марки из "аутсайдерского" списка можно записать в редкие. По этой причине продать их впоследствии на вторичном рынке будет сложнее, чем, скажем, KIA, Mercedes-Benz или Toyota, - говорит эксперт блога Autospot.ru Сергей Власов.

В общем, главная причина того, что они не продаются сейчас, это то, что покупатель оценивает шансы продать эту машину потом. Чем реже машина, тем меньше у нее шансов.