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Представитель Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы

Новости
    19.09.2019, 11:17
Текст:   Олег Усков

Наконец удалось пробить стену глухого молчания, которой огородилась семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк, попавшей в реанимацию одной из московских клиник в тяжелом состоянии. По некоторым сообщениям, у Заворотнюк - рак мозга.

Фото: Елизавета Карпушкина/ ТАСС
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Как сообщает МК, удалось связаться с пиар-директором артистки Мариной Потаповой. Которая рассказала, что у Анастасии "появились шансы на выздоровление, причем шансы немаленькие".

Уточнено, что состояние Анастасии заметно улучшилось - она вышла из комы.

"Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо", - выражает надежду Потапова.

При этом на вопрос, почему родственники Заворотнюк официально не разглашают эти добрые новости, Потапова заявила, что семью артистки можно понять.

"Сейчас они боятся сглазить ситуацию", - отметила представитель.

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