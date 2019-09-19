Итальянское трио IL VOLO выступило в России

Каждый из них мог бы петь на лучших оперных сценах, благодаря эффектной внешности сниматься в кино или стать звездой модельного бизнеса. Но парни выбрали свой путь: исполнять на три голоса знаменитые оперные партии и классику качественной эстрады.

Прежде это с успехом делали "Три Тенора": Паваротти - Каррерас - Доминго. Кстати, двое из них потом стали наставниками Il Volo.

В рамках мирового тура трио выступило в Санкт-Петербурге и в столице. На сцене Il Volo появились в строгих темных одеждах, но при этом - в белых кроссовках. С одной стороны, подчеркивая, что они академический ансамбль, а с другой - что такие же, как ребята из соседнего двора.

На запев была ария из последнего акта оперы Джакомо Пуччини "Турандот", затем - Il Mondo Джимми Фонтаны, исполненные с фирменным приемом Il Divo: тему начинал один из вокалистов, развивал второй, после чего в исполнение врывался уже третий, певший уже более высоко и страстно.

И резко меняли репертуар: спели и Libiamo ne" lieti calici Джузеппе Верди и Volare из репертуара Gipsy Kings, "Марию" Леонарда Бернстайна. Потом и L"italiano (Lasciatemi cantare) эстрадного мэтра Тото Кутуньо, благодарно рассказав о том, как приезжали вместе с ним в Россию, еще совсем безвестными. Вспомнили, что первой песней, которую исполнили втроем, была O Sole Mio, и спели ее снова, уже со зрителями.