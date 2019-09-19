Названы города России, где пекут самый вкусный хлеб

В Калужской области стартует международный форум потребительской кооперации "Хлеб, ты - мир". Ключевым событием первого дня станет награждение финалистов Х Всероссийского конкурса "Лучший хлеб России - 2019".

Идея этого конкурса в свое время появилась на деловом завтраке с тогдашним главой минсельхоза в "Российской газете". Если первый конкурс собрал чуть более десятка производителей, то сегодня - это, пожалуй, самый престижный конкурс хлебопеков.

Так, в этом году на нем представлены 280 образцов хлеба и хлебобулочный изделий от 68 производителей из 27 регионов России. Оценивали качество хлеба профессора и доценты пищевых вузов страны, эксперты и технологи, представители Российского союза пекарей. Помимо профессионального жюри, по традиции была и народная дегустация.

Примечательно, что в этом конкурсе участвуют, как крупные, так и малые предприятия. В этом году к ним присоединились еще и совсем небольшие кооперативные пекарни. По словам председателя конкурсной комиссии, вице-президента Российского союза пекарей Ольги Ильиной, последние очень хорошо себя показали, хотя пока конкурировать с крупными хлебопеками им трудно.

Сегодня лучший хлеб России определяется в семи номинациях. Есть и такая - "Европейские хлебопекарные традиции в России".

- В последнее время в нашей стране стали весьма популярны европейские сорта хлеба, их выпекают, они представлены на нашем конкурсе. Но назвать французский багет лучшим хлебом России как-то неправильно. Поэтому ввели специальную номинацию для таких сортов, - рассказала Ольга Ильина.

Вообще же особенность этого конкурса еще и в том, что кубки победителей - большие и малые - вручаются за качество конкретного сорта хлеба, представленного хлебопеками. Но гран-при может получить только предприятие - за традиционно высокое качество широкого ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий. В этом году гран-при получили двенадцать предприятий. В "горячую" дюжину вошли хлебопеки из Владимира, Твери, Калининграда, Краснодара, Самары, Ижевска, Санкт-Петербурга, Орла, Нижнего Новгорода, а также подмосковных Пушкино и Королева. Из 280 представленных сортов хлеба кубки и звание "лучшего" получили более полусотни образцов.

- В России действительно очень хороший хлеб. Те, кто заявляет, что у нас упало качество хлеба, мягко говоря, неправы - они просто наелись. В нашей стране выпускается более тысячи сортов хлеба. Да, есть люди, покупающие замороженную чиабатту, а кто-то любит классический "нарезной". Сегодня хлебопеки готовы удовлетворить практически любой вкус. Претензии, что хлеб, мол, какой-то "пустой", - это индивидуальный вкус. Французский багет - самый пустой, как они говорят: задача продать воздух в хрустящей корочке. Да, и такой хлеб сегодня есть у нас. Но есть и такие технологии, когда закваска в течении 4-5, а то и 20 часов дает развиться ароматической гамме. И тогда - разламываешь хлеб, а там просто упоительный запах - рассуждает Ольга Ильина.

Свое мастерство хлебопеки из разных стран и областей будут показывать все четыре дня форума "Хлеб, ты - мир". Но это уже конкурс пекарей, а не сортов хлеба.

Справка "РГ"

В мероприятиях форума "Хлеб, ты- мир" примут участие представители организаций потребительской кооперации, малого, среднего и крупного бизнеса из более 70 субъектов Российской Федерации. На форум приедут делегации из 50 стран мира, руководители крупнейших международных кооперативных организаций и объединений из Европы, Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках форума пройдут 71-й Конгресс Международного союза пекарей и кондитеров (UIBC).