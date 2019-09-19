Подмосковных водителей научили возить детей

Госавтоинспекция Московской области решила повысить безопасность без репрессивных мер. Они объясняли водителям, родителям и детям необходимость соблюдения правил. Судя по статистике, опыт удался.

Подмосковное ГИБДД подвело итоги социальной кампании, которую они проводили все лето под названием "Маленький пассажир - большая ответственность". Как сообщил начальник ГИБДД Московской области Виктор Кузнецов, кампания заключалась в том, что сотрудники ГИБДД разъясняли детям и их родителям необходимость пользоваться автокреслами и ремнями безопасности. Причем проводили эти мероприятия во дворах на игровых площадках и в оздоровительных лагерях. Но, конечно, без проверок на дорогах не обошлось. Всего было проведено 659 массовых проверок и 275 рейдов по контролю за перевозкой детей. В результате было выявлено 5,4 тысячи нарушений. Из сорока тысяч проверенных машин в каждой десятой ребенок был не пристегнут.

В итоге за восемь месяцев этого года количество аварий с детьми-пассажирами снизилось на 10 процентов и составило 175 ДТП. Количество погибших сократилось на 30 процентов. Семь детей-пассажиров погибли в авариях. Сократилось и количество раненых на 13 процентов. Всего пострадали в авариях 186 детей-пассажиров.

Виктор Кузнецов напомнил, что в 70 процентах аварий, в которых страдают дети, они - пассажиры.

Следующий этап социальной кампании, который стартует в октябре, будет посвящен скорости. Сотрудники ГИБДД станут разъяснять необходимость не только соблюдения ограничений скорости, но и выбора безопасного скоростного режима. Особое внимание будет уделено выбору скорости при перевозке детей.