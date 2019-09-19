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19.09.2019 18:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса

Текст: Ирина Рыбникова
В международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса. С ее появлением количество взлетно-посадочных операций в этой воздушной гавани вырастет с 65 до 90 в час.

"Это долгожданное событие для всего Московского авиаузла. В Шереметьево работали две полосы, но они находятся так близко друг к другу, что одновременно два самолета садиться и взлетать не могут, должен быть интервал. Третья полоса абсолютно независима, дает возможность сажать и поднимать воздушные суда без оглядки друг на друга", - отметил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, приехавший на открытие ВПП.

Фото: предоставлено пресс-службой дивизионв "Автобусы" "Группы Газ".
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Эту полосу по праву называют долгожданной. Она начала строиться в 2011 году, финансирование шло в рамках целевого проекта "Развитие транспортной системы России на 2010-2020 годы" из федерального бюджета. Изначальный бюджет проекта составлял 22,5 миллиарда рублей, плюс еще порядка 6 миллиардов ушло на выкуп у собственников земельных участков, входящих в зону строительства.

Казалось бы, что сложного - уложить покрытие на 3,2 километра ровной поверхности, оборудовать ее по периметру сигнальными огнями и нанести разметку? Но сроки завершения строительства все время сдвигались. Сначала на месте третьей ВПП нашли неучтенный газопровод, с которым нужно было что-то решать. Потом разругались между собой подрядчики.

Потом из-за протестов местных жителей, которых вовремя не переселили из зоны шумового воздействия новой ВПП, хотели завершать строительство в усеченном виде - без одной магистральной и одной рулежной дорожек. К чемпионату мира по футболу-2018, состоявшемуся в России, полосу не открыли, хотя обещали. Да и после чемпионата сроки открытия переносились. Между тем, стоимость проекта за эти годы, выросла более чем в два раза.

Но теперь, наконец, все спорные вопросы решены, полоса начала работать. "Здесь построены сеть рулежных дорожек, скоростные и магистральные дорожки, соединительная дорожка, которая ведет к терминалам В и С. Установлен комплекс самого современного радиотехнического оборудования - средства связи, навигации, управления, все это служит обеспечению безопасности полетов", - добавил еще один участник церемонии открытия ВПП, глава Росавиации Александр Нерадько.

Построили не только ВПП, но и мостовой переход в ее составе - первый в стране мост для самолетов. Качественные характеристики у новой полосы таковы, что она может принимать все типы российских и зарубежных воздушных судов, включая дальнемагистральные самолеты. Работы по дальнейшему развитию аэропорта продолжаются.

Фото: Союзмультфильм
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"Мы знаем, что в этот процесс вкладываются большие инвестиции - порядка двух миллиардов долларов. И нас это очень радует, потому что здесь создаются рабочие места для наших жителей. Я хочу пожелать, чтобы на этой полосе всегда были легкие взлеты и мягкие посадки", - сказал, в свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Теперь Шереметьево является первым аэропортом страны с тремя ВПП.

"Третья взлетно-посадочная полоса - сложнейший технический объект, необходимый для расширения пропускной способности аэропорта. Ее ввод в эксплуатацию создает благоприятные условия для достижения стратегической цели - войти в ТОП-10 крупнейших аэропортов мира с пропускной способностью 100 миллионов пассажиров в год", - резюмировал председатель совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко.

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