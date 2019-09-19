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В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
19.09.2019 14:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В выходные центр России ждет барическая "бензопила"

Текст: Екатерина Ясакова
В Центральной части России в выходные ожидается похолодание, сильный ветер, интенсивные дожди и даже снег к концу воскресенья. Их принесет ультрабыстрый циклон, который будет смещаться со скоростью в 1,5-2 раза быстрее, чем обычный (50-60 км/ч). Обычный, для сравнения, двигается со скоростью 30-40 км/ч. Об этом "РГ" рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Параметры атмосферы будут из-за этого меняться. Ожидается большое количество осадков, проливные дожди, очень сильный ветер, скорость которого в московском регионе может достигать 18-23 м/сек. В Смоленщине, Тульской, Калужской и других областях, располагающихся западнее и юго-западнее, скорость ветра и вовсе может достигать 25 м/сек. В Верхневолжье (Ярославской, Костромской, Владимирской областях) и Московской области вечером воскресенья возможен снег.

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"На каждый квадратный метр будет нагрузка в 32-44 килограмма. Ветер нешуточный. Пик придется на середину дня воскресенья. Поэтому автомобилистам следует ставить машины подальше от деревьев", - рассказал Евгений Тишковец.

При таком изменении погоды произойдут резкие колебания атмосферного давления. Ранее Евгений Тишковец назвал явление, при котором с приближением циклонов давление падает, а с отходом вихря растет, "барической пилой".

"Так вот это уже будет "бензопила", когда за сутки давление с 747 гПа упадет на 17 единиц до 730 гПа", - отмечает Тишковец.

Такие перемены погоды скажутся не только на метеозависимимых людях, но даже и на здоровых.

Из-за низкой облачности до 90 метров, штормового ветра на земле до 18-23 м/сек, ухудшения видимости до 1-2 километров, повышения турбулентности, в аэропортах могут быть отменены авиарейсы.

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Температура составит плюс 4-7 градусов, вечером понижение до 1-4 градусов, что может спровоцировать после 21-22 часов воскресенья переход осадков в смешанную фазу (дождь и мокрый снег в Московском регионе)

В северной половине Европейской части России (весь Северо-Западный федеральный округ), начиная с предстоящей ночи и до конца недели, возможны заморозки от ноля до минус трех градусов, что будет способствовать образованию гололедицы толщиной до 2-3 мм.

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