Сахалинский областной суд отклонил апелляцию по приморским косаткам

Приговор Южно-Сахалинского городского суда по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средней в Приморье оставлен без изменений, сообщает РИА "Новости".

Сахалинский областной суд не удовлетворил апелляцию, поданную островными общественными зоозащитными организациями.

В мае Южно-Сахалинский городской суд не поддержал выдвинутые экологами в адрес Росприроднадзора обвинения в бездействии. Тогда в июле общественные организации подали апелляцию по части приговора, касающейся надзорного ведомства. Но областной суд оставил приговор без изменений.

О "китовой тюрьме" в бухте Средней Приморского края стало широко известно в октябре прошлого года, после заявления "Гринпис" о подготовке незаконной продажи 13 краснокнижных косаток китайским покупателям. Владивостокская природоохранная прокуратура выявила нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Было заведено дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

На сегодняшний день все косатки и часть белух выпущены на волю.