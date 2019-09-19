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19.09.2019 09:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сахалинский областной суд отклонил апелляцию по приморским косаткам

Текст: Евгения Шерешевская

Приговор Южно-Сахалинского городского суда по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средней в Приморье оставлен без изменений, сообщает РИА "Новости".

На Сахалине экологи обжаловали решение суда о выпуске косаток

Сахалинский областной суд не удовлетворил апелляцию, поданную островными общественными зоозащитными организациями.

В мае Южно-Сахалинский городской суд не поддержал выдвинутые экологами в адрес Росприроднадзора обвинения в бездействии. Тогда в июле общественные организации подали апелляцию по части приговора, касающейся надзорного ведомства. Но областной суд оставил приговор без изменений.

О "китовой тюрьме" в бухте Средней Приморского края стало широко известно в октябре прошлого года, после заявления "Гринпис" о подготовке незаконной продажи 13 краснокнижных косаток китайским покупателям. Владивостокская природоохранная прокуратура выявила нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Было заведено дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

На сегодняшний день все косатки и часть белух выпущены на волю.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область ДФО Приморский край
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