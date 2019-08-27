Последних двух косаток из "китовой тюрьмы" выпустили на волю

Сегодня на мысе Перовского в Охотское море выпустили двух косаток и шесть белух из так называемой "китовой тюрьмы", сообщает пресс-служба Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

На этот раз дорога животных, которые проделали 1800 километров пути по суше и воде, затянулась - сначала из-за вызванной тайфуном сложной дорожной обстановки в Приморье, затем из медленного хода по переполненному Амуру. На место они ехали пять дней.

Перед выпуском животным установили спутниковые метки, с помощью которых будут отслеживать их местоположение, сделали массаж, чтобы восстановить работу затекших во время пути мышц, и взяли анализы.

Косаток - самку Харю и самца Фореста, которые обитали в одном вольере в бухте Средняя, выпустили одновременно через транспортировочную клеть, установленную на катамаране, отплывшем примерно на 500 метров от берега. Оказавшись в воде, они немного покружили рядом с судном, а затем вместе ушли в северную часть залива. В первые дни на воле ученые будут сопровождать животных.

Таким образом, все 10 косаток, находившиеся в бухте Средняя, освобождены. Как ранее говорили ученые, их обязательно нужно выпустить в море до холодов, чтобы они успели найти сородичей пока не начнется их сезонная миграция.

У косаток, как выяснилось, есть шансы адаптироваться - те, кого выпустили раньше уже начали самостоятельно добывать пищу.

После того, как косатки отошли от места выпуска на безопасное расстояние, началась процедура подготовки и выпуска белух.

Их выпускали по очереди возле берега. Кран брал носилки с животными и перегружал на уложенный на берегу мягкий мат. Здесь ученые производили замеры, брали анализ крови, тканей и выдоха, после чего кран поднимал носилки и опускал в воду возле берега на глубину 1,5 метра. Там два тренера помогали белухам освободиться. Они сразу ныряли под воду, и заметить куда, было невозможно. Двум крупным особям установили спутниковые метки.

В "китовой тюрьме" остаются еще несколько десятков белух.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела. Первую партию животных отпустили на волю 27 июня, вторую - 16 июля, третью - 6 августа.