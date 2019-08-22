Косатки из "китовой тюрьмы" начали самостоятельно добывать пищу

Ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), которые занимаются реабилитацией и выпуском косаток и белух из так называемой "китовой тюрьмы" в Охотское море, сделали вывод, что животные добрались до мест традиционного обитания своих диких сородичей в районе Шантарских островов и адаптируются к естественным природным условиям, сообщает пресс-служба ВНИРО.

Выводы были сделаны на основе визуальных наблюдений и анализа сигналов, полученных со спутниковых меток, которые перед выпуском установили на всех животных.

"Все выпущенные животные в конечном итоге пришли к Шантарским островам, там, где их и выловили и где могут быть их природные семьи. Во время нахождения в неволе они не утратили природных инстинктов - можно с уверенностью сказать, что они начали самостоятельно добывать себе пищу и устанавливать социальные связи с дикими сородичами", - приводит пресс-служба слова заместителя директора по научной работе ВНИРО Вячеслава Бизикова.

Ученые, которые мониторят ситуацию в районе Шантар, обнаружили пять семей диких косаток общей численностью более 30 особей, а недавно были получены данные, что в районе бухты Константина косатка со спутниковой меткой движется в группе диких сородичей. Накануне о животном со спутниковой меткой, движущемся к диким сородичам в заливе Константин, сообщили также представители Greenpeace, которые также ведут наблюдение за выпущенными из неволи китообразными.

Как отмечает ВНИРО, между учеными и экологами налажен обмен актуальной информацией о местонахождении животных и их поведении, фото и видеоданными.

Напомним, что первую партию животных отпустили в море 27 июня, вторую - 16 июля, третью - 6 августа. По плану 22 августа из бухты Средней должны отправить двух последних остающихся там косаток и шесть белух, однако пока информации о начавшейся операции не было. Экологи также заявляли, что из-за подъема уровня Амура ее, возможно, придется отложить.

Транспортировка идут по отработанной схеме: животные отправятся из бухты Средняя до побережья Охотского моря, преодолев 1800 километров. Сначала перевозка идет по суше, затем, в Хабаровске, китообразных перегружают на судно, которое идет к месту назначения по Амуру. В поселке Иннокентьевка Николаевского района косаток и белух снова перегружают в автомобили и везут к мысу Перовского.

На сегодняшний день выпущено в естественную среду обитания восемь из 10 косаток и шесть из 87 белух, находящихся в бухте Средняя.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.