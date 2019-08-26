Косаток из "китовой тюрьмы" задержал в пути переполненный водой Амур

Судно с косатками из бухты Средней, которое сейчас идет по Амуру, задерживается в пути из-за высокого уровня воды в реке, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию компании "Транс Амур", которая участвует в транспортировке животных.

Как считают перевозчики, на место, в село Иннокентьевка Николаевского района, баржа прибудет поздно вечером. Три предыдущих раза перевозка по Амуру занимала на несколько часов меньше.

Четвертой партии вообще не повезло с дорогой. Транспортировка животных идет по отработанной схеме: сначала по суше, затем, в Хабаровске, китообразных перегружают на судно, которое отправляется к месту назначения по Амуру. В Иннокентьевке косаток и белух снова перегружают в автомобили и везут к мысу Перовского.

На этот раз в Хабаровск колонна с косатками и белухами прибыла во второй половине дня 23 августа. Дорога из Приморья была изнурительной и длилась более 19 часов из-за размытых ливнями дорог. На некоторых участках трассы колонна была вынуждена были двигаться со скоростью 5-10 километров в час.

В составе четвертой партии животных две косатки - восьмилетняя самка по кличке Харя и шестилетний самец Форест. В бухте Средняя они обитали в одном вольере. Также на волю едут шесть белух - три самца и три самки.

После того, как судно прибудет Иннокентьевку, животным поменяют воду, перегрузят в автомобили и повезут к побережью Охотского моря.

Напомним, что опасения по поводу проведения четвертого этапа выпуска пленников так называемой "китовой тюрьмы" высказал Greenpeace России. Представители организации предположили, что, если река Амур сильно поднимется, перегрузка животных на баржу в порту Хабаровска может оказаться невозможной. В свою очередь, перевозчики заявили, что пока уровень воды в Амуре не настолько высокий, чтобы помешать проведению операции. Вчера уровень воды в Амуре составил 618 сантиметров, при том, что опасным значением являются 600 сантиметров. По прогнозам, в ближайшие сутки он вырасти еще на 15-20 сантиметров.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела. Первую партию животных вывезли из "китовой тюрьмы" 27 июня, вторую - 16 июля, третью - 6 августа.