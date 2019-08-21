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21.08.2019 08:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Перевозчики: Подъем Амура не помешает транспортировке косаток

Текст: Анна Бондаренко (Хабаровский край)

Перевозчики, которым предстоит транспортировать очередную партию косаток и белух к месту выпуска в Хабаровском крае, считают, что подъем уровня воды в реке Амур пока не настолько высокий, чтобы помешать проведению операции, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя компании-перевозчика.

"Причал, на котором идет перегрузка косаток в Хабаровске, пока не затоплен. Критический уровень для отмены всех перевозок где-то 620 см. Пока все перевозки осуществляются", - приводит его слова агентство.

Напомним, что к утру 20 августа уровень воды в реке у Хабаровска достиг опасной отметки в 600 сантиметров.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Одну из косаток из "китовой тюрьмы" заметили среди диких сородичей

Вчера опасения по поводу проведения четвертого этапа выпуска пленников так называемой "китовой тюрьмы" высказал Greenpeace России. Представители организации заявили, что, если река Амур сильно поднимется, перегрузка животных на баржу в порту Хабаровска может оказаться невозможной.

По плану, 22 августа из бухты Средней должны вывезти двух последних остающихся там косаток и шесть белух. План транспортировки был отработан в первые три раза: животным предстоит преодолеть 1800 километров - из бухты Средняя до побережья Охотского моря. Сначала перевозка идет по суше, затем, в Хабаровске, китообразных перегружают на судно, которое отправляется к месту назначения по Амуру. В поселке Иннокентьевка Николаевского района косаток и белух снова перегружают в автомобили и везут к мысу Перовского.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела. Первую партию животных вывезли из "китовой тюрьмы" 27 июня, вторую - 16 июля, третью - 6 августа.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Хабаровский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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