Правительство Башкирии ушло в отставку

Кабинет министров Республики Башкортостан в четверг ушел в отставку. Новый состав правительства региона будет сформирован в течение месяца, до этого времени функционал будет исполнять прежний состав, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Причина отставки башкирского правительства - вступление в должность избранного 8 сентября главы республики Радия Хабирова.

По Конституции РБ, республиканское правительство формирует глава региона, он же назначает премьер-министра, его заместителей, министров, председателей государственных комитетов и руководителей других региональных ведомств.

На данный момент в составе правительства республики - семь исполняющих обязанности заместителей премьер-министра Башкирии.

Как отметил Радий Хабиров во время общения с журналистами после церемонии инаугурации, больших кадровых перестановок в кабмине не будет, так как основная команда уже сформировалась в период его руководства республикой в статусе исполняющего обязанности главы региона.