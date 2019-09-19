Правительство Башкирии ушло в отставку

Новости

В Югре задержали трех подозреваемых в связях с террористами 13:38
"Зоошеринг": Сибирячка "обскакала" пробки на верблюде и прославилась 13:36
Зятя испанского короля отпустили из тюрьмы на волонтерские работы 13:35
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов и сделали селфи 13:28
Боксер Костя Цзю решил написать кандидатскую диссертацию в УрФУ 13:25
Лукашенко жестко раскритиковал работу правительства 13:18
Стало известно, когда выпадет первый снег в Москве 13:18
Володин предостерег ПАСЕ от излишней политизации докладов 13:10
В калининградской поликлинике появились талоны "Просто спросить" 13:03
Видео: мотоциклист чудом спасся от сдающего назад грузовика 13:02
Видео: В Новой Зеландии веганы заблокировали продажу мяса в супермаркете 12:59
Завершена отливка главной статуи Ржевского мемориала 12:56
Видео: Филипп Киркоров озвучил австрийского полководца 12:56
Ученые назвали причины социального расслоения общества 7000 лет назад 12:56
Гипертоникам рассказали об опасности барической "пилы" в Москве 12:56
ФАС оштрафовала Google за противозаконную рекламу 12:51
Видео: В районе Крымского моста шторм вынес баржу на мель 12:45
Беларусь готова принять Суперкубок УЕФА 12:44
В сургутском отделе полиции умер наркоман 12:43
В Аравийской пустыне найдено легендарное царство, описанное в Библии 12:37
Тело 43-летней актрисы и модели Джессики Джеймс найдено в ее доме 12:34
Mitsubishi Eclipse Cross 2020 модельного года поступил в продажу 12:20
Под Ивановом завели дело после гибели ребенка в ДТП 12:15
Болельщики "Реала" потребовали отставки Зидана после поражения от "ПСЖ" 12:13
"Щуплая шептунья": Юрий Лоза вновь сурово раскритиковал Билли Айлиш 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
19.09.2019 12:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Правительство Башкирии ушло в отставку

Текст: Ольга Горюнова (Уфа)
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Кабинет министров Республики Башкортостан в четверг ушел в отставку. Новый состав правительства региона будет сформирован в течение месяца, до этого времени функционал будет исполнять прежний состав, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Причина отставки башкирского правительства - вступление в должность избранного 8 сентября главы республики Радия Хабирова.

Александр Осипов вступил в должность губернатора Забайкалья

По Конституции РБ, республиканское правительство формирует глава региона, он же назначает премьер-министра, его заместителей, министров, председателей государственных комитетов и руководителей других региональных ведомств.

На данный момент в составе правительства республики - семь исполняющих обязанности заместителей премьер-министра Башкирии.

Как отметил Радий Хабиров во время общения с журналистами после церемонии инаугурации, больших кадровых перестановок в кабмине не будет, так как основная команда уже сформировалась в период его руководства республикой в статусе исполняющего обязанности главы региона.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали выборы в Израиле внутренним делом страны
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Минюст предлагает ввести новые правила взыскания долгов
ФАС оштрафовала Google за противозаконную рекламу
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины