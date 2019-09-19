Путин призвал оборонпром к грамотной диверсификации

Эффективное развитие ОПК - мощный фактор движения вперед всей национальной экономики, заявил президент на пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников России в историческом центре оборонной промышленности - Ижевске.

Владимир Путин поздравил оружейников с профессиональным праздником и поблагодарил ветеранов отрасли. В этом году отмечается столетний юбилей со дня рождения Михаила Калашникова. "Мы всегда будем чтить память легендарного конструктора, народного самородка, настоящего патриота Отечества, - заявил глава государства. - Созданное им вооружение и в будущем, еще многие десятилетия будет надежно служить России, нашим солдатам и офицерам, а отечественная, блестящая школа стрелкового оружия, в которую он вложил свои силы, да и всю жизнь, сохранит лидирующие позиции в мире и прирастет новыми, молодыми талантами".

Сегодня в ОПК входят более 1300 предприятий, на которых трудятся свыше двух миллионов высококвалифицированных специалистов, отметил президент. "Они профессионально решают самые сложные и ответственные задачи, создают передовые и во многом уникальные образцы техники, а на полигонах и испытательных стендах, отрабатывая новые системы вооружения, действуют четко, мужественно, как в бою, как настоящие солдаты России, часто идут на риск и порой жертвуют собой, не жалеют себя, чтобы наша страна была надежно защищена", - сказал он.

"Без всякого преувеличения, эффективное развитие ОПК - это мощный фактор движения вперед всей национальной экономики нашей страны", - заявил Владимир Путин и привел цифры. В прошлом году гособоронзаказ по поставкам новых образцов вооружения и техники был выполнен на 98,2 проц. В этом году уже видно, что переоснащение армии и флота России проходит в плановом порядке. "Объем размещенных средств на сегодняшний день уже составил 94 проц - это выше даже, чем в прошлом году", - сравнил он.

Значит, и организации ОПК смогли своевременно приступить к выполнению заданий. "На середину сентября в войска поставлено более 2300 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и техники. Это почти 50 процентов от плановых показателей, при этом темп поставок новых образцов вырос на 6,7 процента. Это хороший показатель", - оценил глава государства и призвал сохранить такой уровень "четкости, собранности, высокой исполнительской дисциплины". Это в полной мере касается и взаимодействия между Минобороны и организациями ОПК, которое "выстраивается как партнерство в интересах общего дела", добавил он.

Президент призвал в полном объеме и в срок выполнять планы госпрограммы вооружения, доводить и запускать в серию перспективные образцы оружия и техники, активно расширять военно-техническое сотрудничество. "Именно грамотная, осмысленная диверсификация призвана обеспечить повышение финансовой устойчивости предприятий оборонно-промышленного комплекса, открыть возможности для создания новых, квалифицированных рабочих мест", - сказал он.

"В 2018 году доля гражданской продукции в отрасли составила почти 21 процент", - отметил Путин и привел в пример работу группы компаний "Калашников", которая производит медицинскую технику, гражданские суда, электромобили и электромотоциклы. "В концерне создан арктический беспилотник, разработана экипировка "Нанук", незаменимая в суровых условиях Арктики", - перечислил он и призвал все организации ОПК, как и ижевцы, "занимать новые ниши, смелее выходить на внутренний, да и на внешний рынок".

Огромное поле для работы открывают нацпроекты, другие масштабные государственные программы, заявил президент. В рамках их реализации миллиарды рублей будут выделены на развитие цифровой экономики, инфраструктуры, на внедрение новейших информационных технологий, модернизацию здравоохранения, образования, городского и коммунального хозяйства, на решение экологических проблем и создание современной индустрии переработки отходов. И предприятия ОПК должны воспользоваться этими финансовыми возможностями.

"Государство будет и дальше поддерживать диверсификацию ОПК, поощрять введение льготных финансовых инструментов, стимулировать компании с госучастием покупать вместо зарубежной продукции именно отечественные аналоги", - обещал Путин. Но и предприятия ОПК должны соответствовать "современным жестким требованиям, стандартам цены и качества, растущим запросам отечественного и мирового рынка, нашей экономики, бизнеса, наших граждан". "Словом, диверсификация производства ОПК должна быть системной и последовательной", - подытожил он.

"Только так можно достичь намеченной цели - увеличить к 2025 году долю гражданской продукции до 30 процентов от общего объема производства ОПК, а к 2030 - до 50 процентов, - убежден президент. - Это амбициозная цель, это непростая задача к решению. Но именно такая амбициозная задача не просто поставлена, не просто нарисована на бумажке - она продиктована требованиями времени и, уверен, общими усилиями обязательно будет решена".