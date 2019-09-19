На обновленном бульваре Мартынова в Омске возвели сценическую площадку

В этом году одно из знаковых мест Омска - бульвар имени выдающегося омского поэта Леонида Мартынова - обрело свою "литературную" часть. Завершено возведение сценической площадки с трибунами в виде амфитеатра в живом зеленом обрамлении. Над планшетом круглой сцены располагается декоративно-художественная инсталляция с фамилиями известных литераторов.

На бульваре установлены "литературные" скамьи - на каждой будет размещен QR-код, позволяющий выйти в Интернет и ознакомиться с тем или иным литературным произведением. Благодаря сотрудничеству с инвестором администрации Центрального округа ООО "МТС" на бульваре Мартынова будет осуществляться бесплатная раздача wi-fi. Сумма затрат на установку специального оборудования составила около 570 тысяч рублей.

Напротив здания Сибирского культурного центра сформирована зона событийной активности. Здесь установлена сценическая площадка с трибунами. Это позволит проводить различные культурно-массовые мероприятия: от концертных выступлений до просмотра фильмов и учебно-познавательных программ в теплое время года на открытом воздухе.

Кроме того, здесь появились уличные тренажеры, а по всей длине центральной аллеи шесть пергол - десятиметровых деревянных блоков. В рамках второй очереди оборудована ливневая канализация для отвода дождевой и талой воды.

Особое внимание также уделено вопросам безопасности. На бульваре появилось ограждение. У каждого выхода с бульвара, к которому ведут радиальные пешеходные дорожки, планируется установить специальные отсекатели, предназначенные для того, чтобы машины не преграждали путь пешеходам.

- Есть ряд задач, которые возникли по ходу работ: из-за ливня затопило парковку у бульвара, и стало очевидно, что необходимо строительство ливневой канализации. Этот вопрос уже обсуждался с мэром. Кроме того, скейтбордисты пробили покрытие - это говорит о том, что необходимо обратить внимание на материалы, из которых выполнен бульвар. Мы ограничены проектом и суммой, выделенной на его воплощение. Однако планируем искать новые возможности для обеспечения сохранности и безопасности бульвара, - сообщил глава администрации Центрального округа Омска Амангельды Мендубаев.

Отметим, что общая сумма затрат на реализацию второго этапа благоустройства бульвара Мартынова составила 23 миллиона рублей. Строительный контроль объекта осуществляет ООО "СтройТехЭксперт".

Открытие бульвара состоится после технической приемки и устранения всех выявленных дефектов.

Пресс-релиз предоставлен администрацией города Омска