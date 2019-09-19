В Омской области школьников заподозрили в групповом изнасиловании

Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования 14-летней школьницы в одном из сел Омской области.

По предварительным данным, вечером 17 сентября девочка возвращалась домой. Трое мальчиков, учащихся одной школы, подкараулили сверстницу и затащили ее в безлюдное место, где изнасиловали.

- В настоящее время проводится расследование. По ходатайству следователя суд взял под стражу двух подозреваемых, 14 и 15 лет, - сообщает СУ СК РФ по Омской области.

Третьему насильнику всего 13 лет. Поэтому решается вопрос о помещении его в специализированное учреждение для несовершеннолетних.