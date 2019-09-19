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19.09.2019 09:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сибири ребенка, упавшего в яму с кипятком, выписали из реанимации

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Новосибирские врачи перевели из реанимации в общее отделение двухлетнего малыша, получившего ожоги в яме с кипятком. Как рассказали "РГ" в Новосибирской областной больнице, ребенок получил ожоги 20 процентов тела.

Как сообщала "РГ", это произошло в центре города, на улице Ядринцевской. Во время прогулки асфальтовое покрытие ушло из-под ног 32-летней мамы, и она вместе с коляской, в которой находился ребенок, провалилась в кипяток. Жену и сына вытащил из ямы глава семейства. Вероятно, благодаря его реакции ребенок остался жив.

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- Состояние ребенка оценивается как тяжелое, но стабильное, - рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ожоговой травмы облбольницы Игорь Самтов. - Ребенок менее чем за сутки выведен из состояния ожогового шока. Судя по динамике лечения, складывается впечатление, что большая часть повреждений должны быть поверхностными. Ребенку предстоит дальнейшее лечение в ожоговом центре.

Как отметил медик, прогноз для жизни малыша благоприятный, однако говорить о том, какие повреждения кожи останутся в дальнейшем, преждевременно. Мама, получившая травмы, поступила в общее отделение, показаний для направления в реанимацию не было.

По словам исполняющей обязанности заведующего ожоговым отделением Натальи Бондаренко, женщина находится в состоянии средней тяжести. "Ожоги, надеемся, неглубокие, преимущественно на нижних конечностях, второй-третьей степени", - уточнила врач.

Тем временем последствия аварии были устранены специалистами Сибирской генерирующей компании, однако, как подчеркнули в пресс-службе компании, ответственность за состояние коммуникаций несет собственник строящегося здания, расположенного рядом со злополучным участком тротуара. В то же время в региональном министерстве труда и соцразвития на имя мэра Новосибирска направили письмо с указанием провести проверку по факту ЧП.

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- В Новосибирской области реализуется проект по безопасности детей, в рамках которого составляется карта мест, опасных для пребывания несовершеннолетних. Органам местного самоуправления поручено организовать работу в данном направлении и принять меры по ограничению допуска несовершеннолетних к выявленным опасным местам, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Свою проверку начали и в Следственном управлении СКР по Новосибирской области. Она проводится по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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