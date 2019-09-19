Огонь охватил все три этажа торгового центра в Грозном

В торговом центре "Гранд-парк" в центре Грозного вспыхнул пожар. Пламенем объяты все три этажа здания, сообщили корреспонденту "РГ" в управлении МЧС по Чеченской Республике.

По предварительной информации, загорелся магазин на первом этаже здания, после чего огонь охватил и соседние помещения. Пока в МЧС не уточняют обстоятельства инцидента. Но, по предварительной информации, людей из охваченного огнем торгового центра успели эвакуировать.

- На место направлены силы и средства по повышенному рангу вызова, - заявили в ведомстве.

На место выехали 50 человек и 12 единиц техники. Огнем охвачено около 150 квадратных метров. Проспект Ахмата Кадырова в том месте, где находится здание, временно перекрыт.