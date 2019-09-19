Площадь пожара в торговом центре Грозного увеличилась вдвое

Площадь пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд парк" в Грозном возросла, огнем охватило обшивку и крышу, сообщают в ГУ МЧС по Чечне.

Ранее стало известно, что в торговом центре "Гранд-парк" в центре Чечни вспыхнул пожар. По предварительной информации, загорелся магазин на первом этаже здания, после чего огонь охватил и соседние помещения. Жертв среди людей удалось избежать - посетителей и персонал вовремя эвакуировали.

- На место направлены силы и средства по повышенному рангу вызова. Горит обшивка и частично кровля, - заявили в ведомстве.

Стало известно, что площадь возгорания увеличилась вдвое со 150 квадратных метров до 300. На место выехали 50 человек и 12 единиц техники. Проспект Ахмата Кадырова в том месте, где находится здание, временно перекрыт.

ТРЦ "Гранд парк" расположен в центре Грозного на проспекте Ахмата Кадырова. Совокупная площадь четырехэтажного комплекса - 42,4 тысячи квадратных метров. На первом этаже расположены различные магазины и зона кафе. Рядом со зданием комплекса находятся мечеть "Сердце Чечни" и гостиница "Grozny City".