Суд прекратил дело о лишении родительских прав матери девочки из Ингушетии

Суд приостановил рассмотрение дела о лишении родительских прав матери девочки, которую жестоко избила тетя. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в Instagram.

Детский омбудсмен встретилась с мамой ребенка. По словам Кузнецовой, двух сыновей и дочку у женщины-инвалида год назад забрала золовка, в отношении которой заведено уголовное дело. Вскоре мальчиков ей вернули. А с дочерью ей видеться не давали.

"У следователей к маме вопросов нет. У меня есть вопросы. Как и на что будет жить эта семья, если воссоединится, если даже приехать снова к дочери - это большая проблема", - говорит Кузнецова.

У матери почти нет средств к существованию. Средства на дорогу в Москву ей дали знакомые.

В начале июля ребенок был госпитализирован в Ингушетии со множеством травм. Девочку вскоре перевезли в Москву, а в августе врачи провели ей ампутацию части правой руки. Районный суд арестовал тетю пострадавшей. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ей грозит до 10 лет лишения свободы.