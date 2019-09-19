Президент банка "Прайм Финанс" задержан в Петербурге

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали директора банка "Прайм Финанс" Михаила Табунова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. В июне у банка отозвали лицензию, также было возбуждены уголовные дела.

В квартирах сотрудников банка и по месту жительства Табунова прошли обыски, в ходе расследования выясняются обстоятельства фальсификации документов и присвоения чужого имущества.

Напомним, отзыв лицензии у "Прайм Финанс", который занимал 336-ю строчку в рейтинге российских банков по объему активов, произошел в начале июня. Регулятор обнаружил в кассах банка недостачу наличных средств на сумму порядка 268 миллионов рублей.

В ЦБ пришли к выводу, что эта потеря означает полную потерю финансовых средств банка. После этого в финансовой структуре была введена временная администрация.