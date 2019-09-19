В Петербурге представят оперу "Русалочка"

В Петербурге 28 сентября на основной сцене Государственной филармонии для детей и юношества представят оперу "Русалочка".

Как сообщают в пресс-службе филармонии, зрителей ждет новая интерпретация знаменитой сказки Андерсена с учетом современных театральных и музыкальных трендов.

Режиссером оперы стал Мурат Калов, либретто написала Ирина Горбенко, в опере прозвучит музыка петербургского композитора Мурата Кабардокова. Идея постановки принадлежит руководителю и главному дирижеру филармонии Михаилу Голикову.

В спектакле большая роль будет отведена хореографии, над постановкой номеров работала балетмейстер Виктория Зайцева.

Опера поставлена в рамках федерального проекта "Культура малой Родины". В прошлом году филармония получила по этой линии субсидию на постановку спектаклей "Крошечка-Хаврошечка", "Мещанин во дворянстве", а в нынешнем сезоне была представлена сказка "Три чуда" по мотивам произведений Пушкина.