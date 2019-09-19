В Петербурге представят оперу "Русалочка"

Новости

В Беларуси будут повсеместно принимать карты "Мир" к концу 2020 года 17:40
Путин повысил зарплаты дипломатам и чиновникам 17:36
Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море 17:35
В Челябинске объяснили ужин из соли для детсадовцев 17:30
Путин осмотрел центральную площадь Ижевска 17:29
Франция отклонила запрос Сноудена о предоставлении убежища 17:25
Умер актер из "Дальнобойщиков" Сергей Афанасьев 17:25
Благотворительные обеды все более востребованы в Германии 17:18
Россиянки выиграли командный турнир на ЧМ по художественной гимнастике 17:12
Московские онкохирурги успешно удалили у пациента опухоль весом 20 кг 17:10
В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика террористов 17:10
Вышел трейлер экодрамы "Темные воды" 17:09
На Урале пропал татуированный кот 17:06
Путин назначил нового замглавы МИД 17:05
Валуев остался недоволен "слишком мягким" наказанием Кузнецова в НХЛ 17:00
Toyota выпустила автомобиль эксклюзивнее, чем Rolls-Royce и Bentley 17:00
В Швейцарии студенты запели на заседании парламента 16:56
В Зимбабве начали возводить мавзолей для экс-президента Роберта Мугабе 16:56
Британец украл и продал семь тысяч библиотечных книг 16:56
ВС отказался увеличивать время на оплату парковки в Москве 16:51
Путин приехал в Ижевск на День оружейника 16:49
На ТВ стартует сериал "Сильная слабая женщина" 16:49
Как подготовить первенца к рождению второго ребенка в семье 16:47
Крымский сенатор ответил на призыв США пустить ОБСЕ 16:44
В Минобороны объяснили неэффективность систем ПВО США 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
19.09.2019 16:26
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге представят оперу "Русалочка"

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)

В Петербурге 28 сентября на основной сцене Государственной филармонии для детей и юношества представят оперу "Русалочка".

Лев Додин выпустил новый спектакль "Кровь книги. Флобер"

Как сообщают в пресс-службе филармонии, зрителей ждет новая интерпретация знаменитой сказки Андерсена с учетом современных театральных и музыкальных трендов.

Режиссером оперы стал Мурат Калов, либретто написала Ирина Горбенко, в опере прозвучит музыка петербургского композитора Мурата Кабардокова. Идея постановки принадлежит руководителю и главному дирижеру филармонии Михаилу Голикову.

В спектакле большая роль будет отведена хореографии, над постановкой номеров работала балетмейстер Виктория Зайцева.

Опера поставлена в рамках федерального проекта "Культура малой Родины". В прошлом году филармония получила по этой линии субсидию на постановку спектаклей "Крошечка-Хаврошечка", "Мещанин во дворянстве", а в нынешнем сезоне была представлена сказка "Три чуда" по мотивам произведений Пушкина.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Минобороны объяснили неэффективность систем ПВО США
Медведев назвал размер МРОТ на 2020 год
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспия
Материнский капитал вырастет до 466 тысяч рублей
Минюст предлагает ввести новые правила взыскания долгов