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19.09.2019 09:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Астраханский губернатор сменил треть руководителей администрации

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжения об освобождении от должностей сразу нескольких членов администрации губернатора и регионального правительства.

В пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте органов госвласти региона сообщается, что свои посты оставили и.о. зампреда облправительства Юрий Чаплин и Виталий Шведов, а также и.о. министра культуры и туризма Галина Зотеева, и.о. министра строительства и ЖКХ Олег Гужвинский.

Фото: РИА Новости
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Кроме этого освобождены от должности и.о. руководителя службы жилнадзора Борис Харах и четверо руководителей управлений администрации губернатора: и.о. начальника управления документационного обеспечения Павел Смолко, и.о. начальника управления по работе с обращениями граждан Анна Дорофеева, и.о. начальника управления пресс-службы и информации Светлана Мельникова, и.о. начальника организационно-контрольного управления Алексей Царик.

В настоящее время обязанности руководителей возложены на их замов.

Сразу после выборов 8 сентября, где Игорь Бабушкин получил поддержку большинства избирателей, глава региона сообщил, что начнет работу на посту губернатора с изменения состава и структуры правительства.

Напомним, министр культуры и туризма Галина Зотеева о своем уходе сообщила еще вчера днем в своем Инстаграме. А и.о зампреда облправителства Виталием Шведовым и и.о министра строительства и ЖКХ области Олегом Гужвинским с июля занимаются следственные органы. Виталий Шведов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, а Олегу Гужвинскому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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